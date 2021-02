München: Polizei hält Mercedes an – im Auto entdecken die Beamten Furchtbares

München. Schrecklicher Fund in München!

Die Polizei München hat bei einer Kontrolle am Autobahn-Rastplatz Aying an der A8 südlich der bayrischen Hauptstadt einen Mercedes kontrolliert – im Wagen hat sich den Beamten dann ein schrecklicher Anblick geboten.

Denn gleich fünf Hundewelpen sind aus dem Horror-Transportwagen befreit worden!

München: Polizei entdeckt Furchtbares in Auto

Die Fellnasen sind in viel zu kleinen Käfigen, die auch noch mit Decken abgedeckt worden sind. Die Welpen hatten sich laut Polizei kaum bewegen können, es hat Futter und Wasser gefehlt. Der schwarze Mercedes ist mit serbischem Kennzeichen unterwegs gewesen, ist dann von der Polizei gestoppt worden.

Die Polizisten haben südlich von München eine schreckliche Entdeckung machen müssen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Fotostand

Nach Angaben der Polizei hat es sich bei den Hunden um einen Schweizer Schäferhund, zwei Chow Chows, einen Dogo Argentino sowie einen Sarplaninac Hirtenhund gehandelt.

Hundewelpen aus Transporter südlich von München befreit

Der Fahrer (43) habe erklärt, er wolle die Hunde in Belgien und in den Niederlanden abliefern. Die mitgeführten Papiere der Hunde sind aber gefälscht worden.

Gegen den Mann wird jetzt ermittelt. Die Welpen sind sofort ins Tierheim München gebracht worden. (mg)

