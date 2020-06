München: Transporter rast auf Menschenmenge zu ++ drei Verletzte bei Angriff ++ stecken SIE dahinter?

Schrecklicher Vorfall in München! Auto rast in Menschengruppe. Polizei fahndet nach den mutmaßlichen Tätern!

München. Schrecklicher Vorfall in München! Bei einem Angriff auf offener Straße wurden drei Menschen schwer verletzt. Jetzt nennt die Polizei weitere Einzelheiten.

Ein Kleintransporter soll am Mittwochnachmittag offenbar mit voller Absicht in eine kleine Menschengruppe gerast sein. Den Vorfall meldete die Polizei München zunächst bei Twitter. Am Donnerstag gibt die Polizei jetzt weitere Details bekannt. Demnach sei es zu einem Angriff gekommen, wobei ein Transporter mit weiteren Schlägern lediglich anrückte.

Die Polizei ermittelt mit Hochdruck in der Rocker-Szene. „Die aktuellen Ermittlungen verdichten die Hinweise darauf, dass alle Personen gemeinsame Bezüge in das sogenannte Rockermilieu haben“, teilten die Beamten am Donnerstag mit.

München: Kleintransporter rast auf Menschengruppe zu - Angriff auf offener Straße

Was war am Mittwochnachmittag passiert? Zuerst hatte die Polizei am Mittwoch davon gesprochen, dass am Nachmittag ein dunkelfarbiger Kleintransporter offenbar absichtlich in eine Menschengruppe gefahren sei. Anschließend sollen die Fahrzeuginsassen auf die Gruppe eingeschlagen haben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein Pkw in eine kleinere Personengruppe, die Insassen stiegen aus und schlugen auf die Gruppe ein. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Pkw.



Wir fahnden jetzt nach dem Fahrzeug.

Nach unserer Einschätzung besteht derzeit keine Gefahr für Euch — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

Aus dem Fahrzeug sollen die insgesamt sechs Insassen gestiegen sein - und laut Polizei auf die Gruppe losgegangen seien. Anschließend flüchteten beide Tätergruppen in mehreren Fahrzeugen vom Tatort.

Am Donnerstag, nach zahlreichen Vernehmungen und der Auswertung von Spuren, präzisierte die Polizei jedoch den Tathergang. Demnach wurde eines der drei Opfer bereits von mehreren Personen zu Fuß auf dem Gehweg abgepasst und direkt körperlich angegriffen. Die Attacke habe sich insbesondere gegen einen 45-Jährigen aus dem Landkreis München gerichtet. Er wurde unter anderem mit einer Stichwaffe verletzt.

Drei Menschen verletzt

Als zwei Personen aus dem Umfeld des 45-Jährigen diesem zur Hilfe kommen wollten, näherte sich ein schwarzer Kleintransporter. Er fuhr über den Gehweg auf den am Boden liegenden 45-Jährigen und dessen Begleiter zu. Dabei touchierte der Transporter auch die Personen und verletzte mindesten eine davon. Insassen des Transporters sowie auch die Täter, die bereits zuvor auf die drei Männer eingeprügelt hatten, setzten nun die Angriffe gegen das Trio fort.

Bei der Tat wurden die drei Opfer, Männer im Alter zwischen 42 und 56 Jahren, zum Teil schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Im Verlauf der Nacht konnte die Polizei im Großraum München insgesamt fünf Personen vorläufig festnehmen. Bis Donnerstagmittag waren vier von ihnen jedoch wieder auf freiem Fuß.

Polizei fahndet mit Großaufgebot nach den Flüchtigen

Die Polizei fahndete mit einem Großeinsatz nach dem flüchtigem Fahrzeug. „Nach unserer Einschätzung besteht derzeit keine Gefahr für Euch“, teilten die Beamten recht zügig bei Twitter mit. Und weiter: „Es deutet einiges daraufhin, dass die Personen sich gekannt haben".

Der Bereich um den Einsatzort im Münchener Norden wurde großräumig abgesperrt. Rund um die Ungererstraße und Domagkstraße kam es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen. Mehr als 40 Streifenwagen und Einsatzhundertschaften wurden entsandt.

Der Bereich im Münchener Norden wurde großräumig abgesperrt. Foto: Foto: Matthias Balk/dpa

Ein Hubschrauber kreiste zudem über dem Stadtteil Schwabing. „Die Fahndung läuft auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher noch am Mittwochnachmittag. Am Abend dann die Entwarnung: der dunkle Kleintransporter wurde gefunden und zur Spurensicherung sichergestellt.

(mia,dpa, js)