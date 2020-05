München: Die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt teilt mit, ihre Bürgerinnen und Bürger durchschaut zu haben.

München: Polizei entlarvt die Kunden – „Wir wissen, warum ihr so viel Klopapier gekauft habt!“

München. Die Polizei München beweist Humor. Anlässlich der „Freinacht“, der Nacht vom 30. April auf den ersten Mai, haben sich die Beamten zu einem Scherz auf Twitter hinreißen lassen.

Die besagte Nacht wird in Süddeutschland oftmals für kleine Streiche benutzt. Früher klauten sich einzelne Gemeinden nachts noch gegenseitig die Maibäume – heute werden dagegen meist Türklinken mit Rasierschaum eingesprüht oder Autos mit Klopapier umwickelt. Letzteres wird durch die Hamsterkäufe in der Corona-Krise natürlich besonders interessant.

München: Polizei beweist Humor bei Klopapier-Streichen

Auf Twitter postete die Polizei München ein Bild, das zwei Beamte neben einer Person zeigt, die mehrere Klopapierpackungen mit sich herumträgt. „Ihr dachtet, wir durchschauen euren Plan nicht?“, schreibt die Polizei München dazu. „Wir wissen jetzt, warum ihr so viel Klopapier gekauft habt.“

Für die „Freinacht“ heißt es dieses Jahr: #StayAtHome, kein Klopapier, keine Streiche! pic.twitter.com/gs7on60caj — Polizei München (@PolizeiMuenchen) April 30, 2020

Der Gag ist klar: Die Hamsterkäufer haben nicht vor gehabt, sich für den Fall eines totalen Lockdowns mit ausreichend Klopapier einzudecken – nein, sie wollten sich nur bestens auf die Freinacht vorbereiten. Doch Klopapier-Streiche lässt die Polizei München in diesem Jahr nicht durchgehen: „Zweckentfremdetes Wertpapier wird gnadenlos sichergestellt. Für die „Freinacht“ heißt es dieses Jahr: StayAtHome, kein Klopapier, keine Streiche!“

Am Morgen des 1. Mai gibt die Polizei München laut „tz“ dann interessante Zahlen heraus. Im Jahr 2019 kam es in der Freinacht zu 20 Polizeieinsätzen wegen einiger Streiche, die aus dem Ruder gelaufen sind. Im Jahr 2020 ist diese Zahl allerdings trotz Corona-Krise lediglich um eins auf 19 Einsätze gesunken. (at)