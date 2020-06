München: P1 macht Gästen ein skurriles Angebot – im Nobelclub kann man tatsächlich ...

München: Normalerweise kommt man nicht so einfach ins P1. Doch jetzt bietet der Nobelclub ausgerechnet DAS an.

München. Wer ins P1 in München möchte, braucht eine Menge Geld, Glück oder Geduld. Der Nobelclub an der namensgebenden Prinzregentenstraße 1 im Stadtteil Altstadt-Lehel gilt als eine der exklusivsten Party-Locations Deutschlands und hat sich in den letzten Jahrzehnten auch als Promi-Disco einen Namen gemacht.

Doch jetzt kommt das „Oanser“, wie der Club in München genannt wird, mit einer Überraschung um die Ecke: Das P1 verkauft nun tatsächlich exklusive Mitgliedskarten. Bisher konnte man sich für eine Karte lediglich bewerben und musste hoffen, eine zu bekommen.

+++ München: Mann sucht Zimmer in WG – unfassbar, was er dann für 480 Euro findet +++

München: P1 verkauft jetzt Mitgliedskarten

„Viele unserer Gäste kennen die Karte bereits oder kennen jemanden, der eine besitzt“, schreibt das P1 auf seiner Website. „Für eine kurze Zeit ist die Memberkarte nun auch käuflich erwerbbar.“

Das P1 und das dazugehörige „Haus der Kunst“ sind oft Location für exklusive Veranstaltungen. Foto: imago images / Spöttel Picture

Mit der Karte erhalte der Besitzer exklusive Vorteile, teilt der Club mit. Dazu gehören besondere Einladungen oder freier Eintritt mit Zugang zur Fast Lane mit einer Begleitperson eigener Wahl. Geliefert werden soll die Karte, die auch als Geschenk erhältlich ist, in einem Etui „aus gebürsteten Edelstahl mit Logo Prägung“.

+++ München: Gefährliches Gift in Getränken in Supermarkt – Frau festgenommen, doch Polizei warnt weiter +++

Über den Online-Store des P1 kann man die „P1 Member Card“ bestellen. Billig ist der Spaß allerdings nicht: Für die Karte musst du 1.099 Euro auf den Tisch legen.

P1 öffnet nach Corona-Lockdown wieder

Bereits ab der kommenden Woche will das P1 nach dem Corona-Lockdown zumindest seine Terrasse wieder für Party-Gäste öffnen.

+++ München: Mann will gefährlichen Inhalt seiner Tasche an Passanten verkaufen – nur die Polizei kann ihn stoppen +++

Den Auflagen entsprechend dürfen jedoch maximal vier Personen aus zwei Haushalten eine Reservierung für den Nobelclub abgeben. (at)