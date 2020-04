München: Oktoberfest 2020 wegen Corona vor dem Aus – unfassbar, welche Summen trotzdem für einen Tisch verlangt werden

Das Oktoberfest in München könnte in diesem Jahr abgesagt werden.

München. Das Oktoberfest in München ist Chefsache. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will sich in den nächsten zwei Wochen mit Oberbürgermeister Dieter Reiter beraten, ob und wie das Volksfest in diesem Jahr stattfinden kann.

In München herrscht mit Blick auf die Corona-Krise zwar große Skepsis. Dennoch werden die Bierzelt-Tische im Internet zu horrenden Summen gehandelt.

München: Oktoberfest 2020 in Gefahr

„Ich kann mir aus jetziger Sicht kaum vorstellen, dass eine solch große Veranstaltung überhaupt möglich ist zu dem Zeitpunkt“, erklärte Söder im „Bayerischen Rundfunk“. Doch noch ist nichts entschieden. Der Wiesn-Anstich ist in diesem Jahr für den 19. September geplant.

Die Oktoberfest-Wirte haben ihre Tische bisher nur für Stammkunden vorreserviert. Zusätzlich haben einige Wirte Anfragen zu Reservierungen angenommen. Verbindliche Zusagen gibt es bisher keine.

Horrende Summen für Tische

Doch weil einige Kunden die Option auf eine Reservierung weiterverkaufen, läuft der Handel im Internet schon jetzt auf Hochtouren. Wie die „Deutsche Presse-Agentur“ berichtet, bot eine Plattform am Donnerstag einen Platz am ersten Wiesn-Abend für knapp 600 Euro an.

Bei einer anderen Plattform gab es demnach einen Doppeltisch mit Platz für bis zu 20 Personen ab 9999 Euro zu kaufen. Der günstigste Zehnertisch im Hacker-Festzelt sollte 5449 Euro kosten.

Das ist das Münchner Oktoberfest:

Das erste Oktoberfest fand 1810 statt

Zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 1910 wurde der bis heute gültige Bier-Rekord aufgestellt. Damals tranken die Besucher stattliche 12.000 Hektoliter – das entspricht mehr als einer Million Litern

Zwischen 1939 und 1948 fand das Oktoberfest wegen des Zweiten Weltkriegs nicht statt

Das traditionelle Anzapfen mit dem berühmten Ausspruch „O’zapft is!“ gibt es seit 1950. Traditionell schlägt der Münchner Oberbürgermeister das erste Fass an

Entscheidung bis Ende April

Bis Ende April soll endgültig entschieden sein, ob das größte Volksfest der Welt in diesem Jahr stattfinden kann. (nr mit dpa)