München: Mann sucht WG-Zimmer – was er dann für 480 Euro sieht, ist ein Skandal

München. Wer in München eine Wohnung sucht, muss bereit sein, tief in die Tasche zu greifen. Die hohen Mietpreise in der bayerischen Landeshauptstadt sind ein altbekanntes, leidiges Thema. Doch was ein User auf der Plattform „wg-gesucht“ sah, schlug dem Fass den Boden aus.

Bei den Nutzern des Portals handelt es sich meist um Studenten, die finanziell eher eingeschränkte Möglichkeiten haben. Das hält den Vermieter eines WG-Zimmers in München jedoch nicht davon ab, einen absolut irren Preis für das Inserat zu verlangen.

München: Irrer Preis! Vermieter verlangt fast 100 Euro pro Quadratmeter

Bei dem Angebot handelt es sich um ein möbliertes Zimmer in einer Sechser-WG im Münchner Stadtteil Forstenried-Fürstenried. Doch beim Preis staunt man nicht schlecht: Für das fünf Quadratmeter große WG-Zimmer sei eine Gesamtmiete von 480 Euro fällig! Das sind krasse 96 Euro pro Quadratmeter!

Eine Wohnung in München zu finden, kann sich schnell zu seinem sehr kostspieligen Vorhaben entwickeln. Foto: imago images / Shotshop

Wie die „tz“ berichtet, wurde ein Foto des teuren Inserats auf der Social-Media-Plattform „Jodel“ geteilt – und erntete eine Menge ungläubiger Reaktionen. „Da geht ein Bett rein, fertig“, schreibt ein Nutzer. Verwunderung kommt auch deshalb auf, weil das betreffende Münchner Viertel nicht gerade als Luxus-Stadtteil bekannt sei. „In dem Viertel bin ich nur, wenn ich besoffen im Bus einschlafe“, kommentiert ein User.

Die ein oder andere Person war sogar derartig fassunglos, dass sie nicht mehr nur einfach untätig herumsitzen konnte. „Ich habe das Angebot gemeldet, das kann nicht deren Ernst sein“, schreibt ein User. Einige andere gingen sogar soweit, dass sie den Vermieter des WG-Zimmers direkt kontaktierten und ihn fragten, ob es sich bei dem Angebot nicht vielleicht um Satire handle. Einer soll sogar voller Ironie geschrieben haben: „Darf ich zweieinhalb Quadratmeter untervermieten? Ich bin mit fünf Quadratmeter überfordert.“

Der zukünftige Bewohner bezeichnet den Quadratmeterpreis laut „tz“ zwar als etwas relativiert, aber immer noch sehr hoch.

Münchner Mietpreise weit über Bundesdurchschnitt

In den letzten Jahren stellen die stetig steigenden Mietpreise in München Wohnungssuchende immer wieder vor Herausforderugen. Die Quadratmeterpreise in der bayerischen Landeshauptstadt liegen dabei deutlich über dem deutschlandweiten Durchschnitt.

Das Portal „wohungsboerse.net“ macht die krassen Dimensionen in seinem Mietspiegel für München deutlich. Nach aktuellem Stand (Juni 2020) liege der durchschnittliche Mietpreis in München bei 22,32 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich: Der bayerische Durchschnittspreis liege gerade einmal bei 12,08 Euro pro Quadratmeter, der deutschlandweite Preis sogar nur bei 8,93 Euro. (at)