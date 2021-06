München: Verzweifelte Anwohner sprechen von „Terror“ – DAS kostet sie den letzten Nerv

München. In München ist die „Partymeile“ in der Maxvorstadt seit Ende der Corona-Restriktionen anscheinend außer Kontrolle geraten.

Denn dort in München auf der Türkenstraße treffen sich wegen des schönen Wetters zurzeit bis in die späten Abendstunden Hunderte Menschen. Sie feiern, trinken, quatschen und das bis spät in die Nacht.

München: Anwohner sind verzweifelt

Viele Anwohner sind mittlerweile so verzweifelt, dass sie eine Petition eingerichtet haben, die ein Alkoholverbot ab 22 Uhr durchsetzen soll.

„Die Situation ist für uns der blanke Terror“, sagt ein Anwohner gegenüber der „TZ“. Man erkenne die Türkenstraße nicht wieder, an Schlaf sei wegen andauernder Klingelstreiche und lärmenden Feiernden nicht zu denken.

Hinzu kommen starke Gerüche von Urin und Erbrochenem. In die Grundschule an der Türkenstraße sei bereits mehrfach eingebrochen worden und auch dort pinkeln die Feiernden hin.

München: Anwohner sehen die Schuld bei der Stadt

Die Schuld sehen die Anwohner eindeutig bei der Stadt selbst. Denn diese habe es zugelassen, dass ums Eck Dutzende Gastronomien ihren Sitz haben. Dadurch würden viele Menschen angelockt, die sich sonst besser in der Stadt verteilen würden.

Die Münchner Polizei ist regelmäßig in der Maxvorstadt vor Ort. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Polizei in München sei nach eigenen Angaben regelmäßig vor Ort und löse auch zu große Versammlungen auf, wenn Anwohner sich über den Lärm beschweren.

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD)

Die hoffen nun allerdings auf ein Einlenken der Stadt und auf eine Wirkung der Petition.

Diese wurde am 13. Juni gestartet. Viele Unterschriften sind noch nicht zusammengekommen, 471 sind es Stand Donnerstagnachmittag. Hier kommst du zur Petition. (fb)