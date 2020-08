München: Mann will Tisch verkaufen – dann bekommt er ein vogelwildes Angebot

München. Wer auf Ebay, Ebay-Kleinanzeigen oder Facebook etwas kauft, der sollte stets aufpassen, auch wirklich an einen vertrauenswürdigen Anbieter zu geraten. Sonst ist das Geld schneller futsch, als du denkst. Die Chancen, es wieder zurück zu bekommen sind gering.

Doch nicht nur beim Kauf gilt es vorsichtig zu sein – auch wer etwas verkaufen möchte, sollte bei seinen Handelspartnern besser zwei Mal hinschauen. Ein Mann aus München hat nun von einem absolut vogelwilden Angebot für seinen Tisch berichtet, den er über Facebook veräußern wollte. Dabei war er nicht der Einzige in München und Umgebung, bei dem Betrüger es in den vergangen Tagen mit der Masche versucht hatten.

München: Mann will Tisch verkaufen

Der Mann aus München wollte über den Marketplace auf Facebook seinen weißen Tisch samt einigen Stühlen verkaufen. 80 Euro hatte er als Preis für mögliche Interessenten angesetzt. Es dauert nicht lange, bis die ersten Anfragen bei ihm eintrudeln. Darunter befand sich jedoch auch ein Nachrichtenverlauf, der ihn immer stutziger werden ließ.

Auf Facebook hat der Münchener eine ungeheuerliche Anfrage erhalten. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Nachdem Fotos hin und her geschickt und die Preisverhandlungen eigentlich schon abgeschlossen waren, bot der Interessent etwas Kurioses an: Er würde noch einmal 10 Euro drauf legen, wenn der Münchener ihm den Tisch reservieren würde. Der Verkäufer lehnte das ab und verwies darauf, dass man sich ja bei den 80 Euro schon geeinigt habe. Die Nachricht, die danach folgt, lässt ihn den Kauf jedoch sofort abbrechen.

Bei diesen Zeilen wird Münchener sofort misstrauisch

So schreibt der potentielle Käufer, dass er aus Berlin komme – also rund 600 Kilometer entfernt wohne – weswegen er die „Zahlung per Fedex Express-Zustellung in einem Umschlag“ schicken würde und anschließend einen Lieferdienst zu der Adresse schicken wolle, um „das Eigentum zurückzuholen“. Mit einem entschiedenen „nein, diese Masche funktioniert nicht“ beendet der Verkäufer daraufhin das Gespräch.

Falls du dich jetzt fragt, was genau die „Masche“ des Mannes ist: Betrüger würden in jüngster Zeit per Umschlag Falschgeld oder falsche Schecks mit einer absichtlich falschen Summe verschicken. Die Verkäufer sollen den Differenzbetrag zum Kaufpreis, auf den man sich zuvor geeinigt hatte, dann schnell überweisen. Bis das Falschgeld auffällt oder die falschen Schecks bei der Bank platzen, sei es dann möglicherweis e zu spät.

Verkäufer postet Chatverlauf, um andere zu warnen

Der aufmerksame Verkäufer aus München hat deshalb die Protokolle mit dem Betrüger auf Facebook veröffentlicht und weitere Verkäufer gewarnt. Unter dem Beitrag warnen auch andere Facebook-Mitglieder aus München von ähnlichen Erlebnissen bei Verkäufen.

Die Polizei München erklärte auf Anfrage von DER WESTEN ebenfalls, dass es sich bei dieser Betrugsmasche um ein neues Vorgehen handele.

Falls dir beim Verkaufen deiner Waren also einmal jemand so ein Angebot macht – beende das Gespräch am besten sofort. (dav)