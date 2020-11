Der noch aktive Vulkan Fuego in Guatemala sollte das Urlaubsziel von Max N. aus München sein. Doch der Abenteuerurlaub endete nicht, wie geplant. (Symbolbild)

München: Mann will im Urlaub Vulkan besteigen – das endet in einer absoluten Katastrophe

Natur, frische Luft und Entspannung: Wandern ist eine sehr beliebte Sportart. Und sie ist eine der Lieblingsaktivitäten von Max N. aus München. Der abenteuerlustige Sportler probiert in seiner Freizeit gerne alles einmal aus.

Doch nun feiert Max N. aus München seinen „zweiten Geburtstag“, wie er es nennt. Denn vor einem Jahr wäre er bei einer Wanderung beinahe gestorben.

München: Vulkan Fuego war das Ziel

Max N. hatte sich diesmal als Urlaubsziel etwas ganz Besonderes einfallen lassen: der Aufstiegsort sollte der aktive Volcán de Fuego sein. Denn für den 26-Jährigen ist nichts schlimmer, als gelangweilt zu Hause rumzusitzen. Also hieß es im Oktober 2019: auf nach Guatemala!

--------------------------------------------------------

+++ München: Ebay-Anzeige macht stutzig – „Ein Bild des Grauens“ +++

+++ München: Wirt investiert Tausende Euro in Corona-Maßnahmen - jetzt muss er schließen: „Hier werden Existenzen zerstört“ +++

+++ München: Menschen feiern heftige Corona-Party an Halloween – dann wird es blutig +++

--------------------------------------------------------

München: Er verlor beinahe sein Leben

Doch was als gut durchgeplanter Abenteuerurlaub begann, endete unerwartet. Denn auf seiner Wandertour verlor Max fast sein Leben. Der Auslöser war die verwucherte Kennzeichnung des Weges, die bereits den Aufstieg immens erschwert hatte. Oben angekommen trank der Bergsteiger seinen Wasservorrat leer, ehe er sich auf den Rückweg machte – und verlief.

--------------------------------------------------------

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD)

--------------------------------------------------------

München: 60 Stunden ohne Schlaf und kaum Wasser

Zwischen Leben und Tod hangelte sich Max weiter, ohne Schlaf und Wasser. Die Rettungskräfte, die zwischenzeitlich mit einem Helikopter über das Gebiet flogen, konnten ihn aufgrund der Höhenunterschiede und der Pflanzen jedoch zunächst nicht finden.

Die Reise zum aktiven Vulkan Fuego in Guatemala wäre beinahe die letzte des Abenteurers Max N. aus München gewesen.

Als er es dann Richtung Zivilisation geschafft hatte, wurde er von Helfern gefunden, sicher in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Zwischenzeitlich war er dem Tod so nah gewesen, dass er seinen Eltern einen Abschiedsbrief in der Notiz-Funktion seines Handys gesichert hatte, mit den Worten: „Macht euch keine Sorgen, ich hatte ein erfülltes Leben, war richtig glücklich“, wie er der tz berichtete.

+++ München: Party-Meute veranstaltet illegale Feier – was am Morgen danach herauskommt, ist unfassbar +++

Jetzt, ein Jahr später, denkt er an die Zeit zurück und froh darüber, dass alles doch noch glimpflich ausgegangen ist.

München: Polizeibeamte kontrollieren Lokal – kurze Zeit später fällt ihnen die Kinnlade runter

Trotz der angehenden Pandemie muss die Polizei zwischenzeitlich immer wieder illegale Partys auflösen. Als sie jedoch ein Lokal kontrollieren, fallen sie fast vom Glauben ab. Mehr zu diesem Einsatz erfährst du hier. (ali)