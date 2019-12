München: Mann und Frau steigen in Aufzug – dann beginnt der Horror

In München raste ein Aufzug in die Tiefe. (Symbolbild)

München. Was einer Frau (25) aus London und einem Mann (25) aus München auf der Grillparzerstraße in München-Haidhausen passiert ist, ist der absolute Horror. Die beiden steigen in den Aufzug in einem Wohnhaus in München. Sie wollen vom vierten Obergeschoss ins Erdgeschoss fahren. Doch dann passiert etwas Schreckliches.

München: Personen hören einen lauten Knall

Während der Fahrt bemerken die Frau und der Mann in München merkwürdige Geräusche. Die kommen vom Aufzug. Dann zwischen dem ersten und zweiten Stock plötzlich ein lauter Knall!

Der Aufzug rast ungebremst in die Tiefe. Einige Meter rasen die beiden in dem Wohnhaus in München nach unten. Die Erleichterung: Die automatische Notbremse löst aus.

Glück gehabt! Das hätte richtig böse enden können. Doch: Durch das abrupte Abbremsen hat sich die 25-Jährige verletzt. Die Feuerwehr befreite die beiden aus dem Aufzug in München. Ein Rettungswagen samt Helfer versorgten die beiden.

Ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Den Aufzug darf nun erstmal niemand mehr benutzen. Die Beamten haben die Aufzugtüren versiegelt. Das Kommissariat 13 der Polizei in München ermittelt nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. (ldi)