München: Mann bittet Tierheim verzweifelt um Hilfe – in der Wohnung finden Mitarbeiter ein Bild des Grauens vor

In München hat sich Mitarbeitern des Tierheims ein grauenhaftes Bild in einer Wohnung geboten.

Als ein Mann aus München sich beim Tierheim meldete, ahnten die Mitarbeiter noch nicht, wie ernst sein Hilferuf wirklich gewesen ist.

Mann aus München bittet Tierheim um Hilfe

Er hatte um Hilfe gebeten, da sich seine Tiere vermehrten, ohne dass er die Kontrolle darüber hatte.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Bayern: Polizisten trauen ihren Augen nicht, als sie einen Mann an den Gleisen sehen – „Absolute Dummheit“

München: Mann schaut sich Bücherregal genauer an – was er dann entdeckt, hätte er nicht für möglich gehalten

München: Missgeschick vor Brauerei! Als Mitarbeiter vor der Tür DAS entdecken, verschlägt es ihnen die Sprache

-------------------------------------

Bei den Tieren handelt es sich um Mäuse. Begonnen hatte er mit vier Mäusen, als das Tierheim einschritt, waren es schon über 400.

400 dieser Farbmäuse hatte ein Mann in seiner Wohnung. (Symbolbild) Foto: imago images/Blickwinkel

In der rund 30qm großen Wohnung bot sich den Tierschützern ein Bild des Grauens: Überall am Boden lag Mäusekot zwischen Gerümpel. Da die Mäuse alle frei in der Wohnung herumliefen, mussten sie erstmal alle mit der Hand eingefangen und in etliche Transportboxen gesetzt werden.

Mitarbeiter des Tierheims beschreiben grauenvolle Szene in der Wohnung

„Im Tierheim angekommen machten sich die Kleintierpfleger sofort ans Bestimmen der Geschlechter, um die Mäuse nach Männchen, Weibchen sowie trächtige Weibchen zu sortieren. Die Zählung ergab 65 hochträchtige, 70 Weibchen teils schon mit vorhandenem Nachwuchs, 144 Jungtiere und über 130 Böckchen, von denen viele aufgrund von Revierkämpfen mit anderen Böcken schwer verletzt waren. Seit dem 29. Dezember sind bereits 128 neue Mäusebabies zur Welt gekommen – mehrere hundert Weitere werden noch erwartet“, erklären die Mitarbeiter des Tierheims die Situation.

-----------

Das musst du über Mäuse wissen

die Farbmaus ist die häufigste Haus-Maus

Mäuse vermehren sich rasend schnell und müssen kastriert vermittelt werden

beste Gruppen bestehen aus mehreren Weibchen und ein bis zwei kastrierten Böcken

Tiere werden bis zu 3 Jahre alt

-----------

+++ Flughafen München: Mann will nach Dubai fliegen – eine Dummheit kostet ihn fast den Urlaub +++

Die vielen Tiere müssen nun kastriert und auf Krankheiten untersucht werden, bevor sie in liebevolle Mäuse-Hände übergeben werden können. Das Tierheim betont, dass sie nicht zum Verfüttern an Reptilien aufgezogen worden sind.

Mann hat Geschlechter nicht erkennen können

Der Mann habe die Mäuse nicht nach Geschlecht trennen können, weshalb sie sich rasend schnell vermehren konnten.

„Wer das Tierheim unterstützen und ein paar Mäuse in vorübergehende Pflege nehmen möchte, darf sich ab sofort direkt im Kleintierhaus melden unter 089/92100052 oder per Email an kleintierhaus@tierheim-muenchen.de“, betonen die Mitarbeiter.

Gesucht werden allerdings auch Sachspenden wie Terrarien, Spielzeug und Leckerchen. (fb)