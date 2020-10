München: Mann möchte lediglich an der Isar angeln, doch das endet mit einem Unglück

Die Isar bietet für Angler in München eine schöne Gelegenheit, um den einen oder anderen Fisch an Land zu ziehen.

Ein Mann wollte diesen Sonntag in München nur etwas angeln, doch sein Ausflug zur Isar endete ganz anders als er es sich gedacht hatte.

München: Mann möchte lediglich an der Isar angeln

Wie die Feuerwehr München berichtet, wollte ein 76-jähriger Mann am Sonntagvormittag an der Isar angeln. Das schöne Herbstwetter in München bot dafür auch nochmal eine schöne sowie vielleicht auch eine der letzten Gelegenheiten in diesem Jahr.

Als Ort für seinen Angel-Ausflug suchte der Mann sich in der Nähe der John-F.-Kennedy-Brücke eine kleine Insel, um ausgerüstet mit einer Wathose Fische aus dem Wasser zu ziehen. Erst lief alles nach Plan und der Rentner begann mit dem angeln – doch dann nahm alles eine schlechte Wende.

München: Rentner geht angeln und dann passiert das

Der 76-Jährige stolperte und fiel samt seiner Angel-Ausrüstung in den Fluss. Anschließend trieb er flussabwärts, konnte sich aber an einem Baum festklammern. Mit letzter Kraft schaffte der Rentner es sich ans Ufer einer kleinen Insel zu ziehen.

Von dort aus konnte er sich aber nicht mehr ohne Hilfe wegbewegen und deswegen würde die Feuerwehr München alarmiert, welche sich auf den Weg zu der Unglücksstelle machte.

München: Angler löst Feuerwehreinsatz aus

Begleitet von zwei Tauchern gelangt der Mann wieder an das sichere Ufer der Isar in München. Zum Glück blieb er bei der ganzen Aktion unverletzt, so die Feuerwehr München.

München: Die Feuerwehr bringt den Rentner zurück ans Ufer. Foto: Berufsfeuerwehr München

Zu allem Überfluss konnte der Rentner an diesem Tag noch nicht einmal einen großen Fang verzeichnen. Am Ende wird er aber sicherlich einfach froh sein, dass er das Unglück unbeschadet überstanden hat. Ob er sich bald wieder an den Fluss zum Angeln wagen wird, ist leider aber zumindest fraglich. (gb)