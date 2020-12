München: Mann macht Entdeckung im Mülleimer – sie lässt vielen keine Ruhe

In München macht ein Mann eine Entdeckung in einem Mülleimer. (Symbolbild)

München. Ein Mann in München hat eine skurrile Entdeckung in einem Mülleimer gemacht.

Er erzählt davon in einem Beitrag in der App „Jodel“. Vielen Nutzern lässt die Geschichte danach keine Ruhe. Was genau hat der Münchner bloß gefunden?

München: Mann macht Entdeckung im Mülleimer

Normalerweise ist „Jodel“ bekannte für seine meist lustigen Beiträge, die Nutzer in der App teilen können. Oft sind es Berichte über komische Begegnungen oder skurrile erste Dates. Doch der Beitrag dieses Nutzers ist etwas traurig und gleichzeitig auch mysteriös.

Der Münchner teilte ein Foto und schrieb dazu: „Menschen können so grausam sein.“ Auf dem Bild ist ein Mülleimer auf einer Straße zu erkennen. Darin wurde offenbar ein großes Hunde-Stofftier entsorgt.

Irgendwer muss das Plüschtier dort hineingestopft haben. Und zwar so, das der Kopf mit seinen zwei traurig dreinblickenden Augen noch heraus schaute.

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD)

Viele Nutzer fragten sich, wer bloß so ein riesigen Stoffhund entsorgt. Wie die „TZ“ berichtet, vermuteten einige Leser sogar noch mehr dahinter. Eine Spekulation in den Kommentaren lautete: „Bestimmt Beziehungsende“.

München: Geschichte lässt nutzer nicht los

„Rette ihn“, forderten einige Nutzer den Entdecker schließlich auf. Darauf antwortete er: „Ich wollte ihn mitnehmen aber muss leider in die Arbeit. Vielleicht auf dem Rückweg, wenn er noch da ist.“

Welche Geschichte steckt hinter dem Stoffhund?(Symbolbild) Foto: imago images / agefotostock

Das Plüschtier ließ vielen Lesern keine Ruhe. Auch einige Zeit danach fragten noch viele Nutzer, ob der Stoffhund nun ein neues Zuhause gefunden habe.

„Wenn du ihn nicht holst, dann sag uns doch wo er ist, dann kann er gerettet werden. Sieht so traurig aus!“, hieß es in den Kommentaren.

Eine Antwort des Münchners blieb jedoch aus. Also spekulierten die Nutzer auf eigene Faust über den Verbleib des Plüschtiers. „Schaut mir nach Pasing aus. Wenn man den Weg bei der Pasinger Fabrik weiter geht an der S-Bahn entlang. Kann mich aber auch täuschen“, schrieb ein Nutzer bei „Jodel“.

Aufgeklärt wurde die Geschichte über den ausgesetzten Stoffhund leider bisher nicht. (mia)