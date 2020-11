München: Mann macht immer gleiche Beobachtung – dann platzt ihm der Kragen

Bei diesem Anblick konnte ein Mann in München einfach nicht länger tatenlos zusehen!

Im Stadtteil Haidhausen im Zentrum von München hat ein aufmerksamer Beobachter sich über das Verhalten zweier Anwohnerinnen derart aufgeregt, dass er sich gezwungen sah, einzugreifen. Darüber berichtet die tz.

München: Anwohner will unerlaubte Müllentsorgung stoppen

Gleich mehrfach sollen die beiden Frauen, die in einer Wohnanlage in der Braystraße wohnen, ihre Abfälle unerlaubt in der Mülltonne eines Nachbarhauses entsorgt haben.

Die Nachbarinnen haben ihren Müll offenbar mehrfach in der Tonne eines anderen Hauses entsorgt. (Symbolbild) Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Offenbar dachten die Damen nicht, dass jemand ihre Schummelei mitbekommen würde. Doch der empörte Münchner hatte die Taten mit eigenen Augen gesehen – und will das Treiben nun unterbinden.

Dafür hat er ein ziemlich sarkastisches, aber dennoch deutliches Schreiben verfasst und dieses mit Kabelbinder an der Haustür der beiden Frauen befestigt.

Deutliche Botschaft: Müllsünder dürfen sich in Biotonne „reinsetzen“

„Zu Ihrer Erinnerung, da Sie sich häufig hierher verlaufen“, schreibt der genervte Nachbar auf dem Zettel. „Bereits im Mai wurden Sie per Aushang informiert, dass diese Container für Mieter der Braystraße (k.A. zur Hausnummer) da sind, da es sonst zu kostenpflichtigen Sonderentleerungen kommt, was Ihnen offensichtlich egal ist.“

Doch damit nicht genug: „Von unzerkleinert, nicht getrennt bis einfach neben die Tonnen war alles dabei. Wie angekündigt, wurden Fotos an die Hausverwaltung weitergeleitet. Die Biotonnen dürfen Sie nach wie vor benutzen ... oder sich reinsetzen.“

Deutliche Worte – und wie die „tz“ berichtet, hat der Nachbar gleich auch noch ein Bild zum besseren Verständnis hinzugefügt. Auf der Abbildung ist eine Frau zu sehen, die den Amazon-Spracherkennungsdienst Alexa fragt, „wie man Müll entsorgt“. Die Antwort: „Zerkleinert und in die eigene Tonne verdammt.“ Damit sollte die Botschaft an die beiden Frauen wohl eindeutig klar sein. (at)