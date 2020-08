München: Mann bespritzt Polizisten mit Blut – im Krankenhaus folgt die Horror-Nachricht

München. Was für ein Horror in München!

Polizisten wurden am Mittwochabend zu einem Einsatz am Flauchersteg an der Isar gerufen, dann wurden sie selber angegriffen. Ein Mann aus München bespritzte die Beamten mit Blut. Im Krankenhaus folgte dann die Horror-Nachricht.

München: Mann bespritzt Polizisten mit Blut

Es ist wohl der Albtraum eines jeden Polizisten: Die Polizei wird zum Einsatz gerufen und wird dann selber Opfer. Genau das ist am Mittwoch passiert, als die Polizei München einen Notruf über einen Streit zweier Männer erreichte.

+++ München: Mann raucht Zigarette am Bahnhof – jetzt braucht er einen Anwalt +++

Dabei sollte ein 23-Jähriger einem 34-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand eine Schnittverletzung zugefügt haben. Also eilten mehrere Streifen der Polizei sowie Rettungskräfte der Feuerwehr zu dem Flauchersteg, wie die Polizei am Donnerstag in einer Polizeimeldung mitteilte.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurden diese zunächst von den beiden Männern beleidigt. Auch Erste-Hilfe-Maßnahmen lehnten sie ab. Die beiden Männer, die sich zuvor noch gestritten haben sollen, verbündeten sich plötzlich gegen die Einsatzkräfte. Sie waren ursprünglich nämlich miteinander befreundet.

----------------------------

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD)

----------------------------

Als der 34-Jährige schließlich medizinisch behandelt werden sollte, biss er einem Feuerwehrmann in den Finger. Außerdem spritzte er sein Blut in Richtung der Polizisten.

Horror-Nachricht im Krankenhaus

Erst im Krankenhaus konnte der Mann dann behandelt werden. Und plötzlich gab es die Horror-Nacht: Der 34-Jährige litt an einer ansteckenden Krankheit, die übers Blut übertragen werden kann.

München: Für die Polizisten dürfte die Nachricht ein großer Schock sein. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

Auf den Münchener kommt deshalb nun eine Anzeige wegen seines Bisses und dem Spritzen mit Blut trotz ansteckender Krankheit und damit wegen Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

----------------------------

Mehr News aus München:

München Zoo: Blutige Wunden auf Tapir-Rücken – DAS musste das Tier ertragen

Flughafen München: Frau bringt Stofftiere mit – doch die hätten so niemals nach Deutschland gelangen dürfen

München Zoo: Neugeborener Affe sorgt für offene Fragen – „Ich befürchte...“

----------------------------

Der 23-jährige Fürstenfeldbrucker wurde zur Anzeigenaufnahme mit zur Polizeiwache in München genommen. Auch gegen ihn schrieb die Polizei eine Anzeige wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Anschließend durfte er die Polizeiwache verlassen. (nk)