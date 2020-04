München: Männer wollen 58-Jährigen ausrauben – als das Opfer DAS sagt, rennen die Räuber davon

München. Am Donnerstagabend wollten zwei Männer einen 58-Jährigen in München ausrauben. Sie bedrohten ihn, doch der konterte mit einer Frage.

Daraufhin ergriffen die Räuber die Flucht.

München: Räuber wollen Mann ausrauben - seine Worte verjagen Täter

Der 58-Jährige war am vergangenen Donnerstag gegen 23.10 Uhr auf dem Weg von seiner Arbeit nach Hause, als er am U-Bahnhof Innsbrucker Ring in München plötzlich zwei jungen Männern begegnete. Sie bedrohten ihn mit einer Pistole und forderten das Bargeld des Mannes. Darüber berichtet die „Abendzeitung“.

Der Mann, der ausgerechnet als Pfleger arbeitet, reagierte genial. Er fragte: „Von welchem Geld reden Sie?“ Mit der Reaktion hatten die Räuber offensichtlich nicht gerechnet. Denn statt den 58-Jährigen weiter zu bedrohen, rannten sie ohne Beute weg.

Polizei startet Großaufgebot - wenig später Festnahme

Daraufhin alarmierte der Mann die Polizei. Diese startete sofort ein Großaufgebot, um die beiden Räuber ausfindig zu machen. Und tatsächlich brauchte sie nicht lange, um die jungen Täter zu finden.

Die Polizisten nahmen den 18-Jährigen und den 20-Jährigen fest. Auch die Pistole konnten sie sicherstellen. Die beiden jungen Männer wurden schließlich dem Haftrichter vorgeführt, wie die Abendzeitung meldet. (nk)