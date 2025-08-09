Gas-Tragödie in München ++ Mann stirbt ++ Mehrere Verletzte

Ein tragisches Unglück! In einer Münchener Kleingartenanlage kam es am Samstagabend (9. August) zu einem Kohlenmonoxid-Austritt. Mehrere Personen erlitten eine Vergiftung und wurden teils schwer verletzt. Für einen Mann (41) sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Die Polizei und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sind vor Ort, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen.

Gasaustritt in München – ein Toter

Der Vorfall ereignete sich am Abend in einer Kleingarten-Anlage beim Fasaneriesee im Norden von München. Bei einer privaten Feier in einem Schrebergarten sei plötzlich Gas ausgetreten. Die Polizei geht derweil von einem Unfall aus.

Auch aktuell: Tiergarten Nürnberg tötet 12 Paviane – doch dabei bleibt es wohl nicht

Auslöser war offenbar ein Generator, von dem Kohlenmonoxid ausströmte. Mehrere Personen wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Weg dahin soll der 41-Jährige gestorben sein. Ein 50-Jähriger wurde schwer und vier weitere im Alter zwischen 26 und 58 Jahren leicht verletzt. Ein Partygast kam mit dem Schrecken davon.

Hintergründe noch unklar

Der betroffene Schrebergarten befand sich in direkter Nähe zu einer Gaststätte. Die Polizei kann jedoch Entwarnung geben. Es bestehe mittlerweile keine Gefahr mehr. Die Ermittlungen zur Ursache des Gasaustritts laufen.

Mehr News:

Kohlenmonoxid kann in hoher Konzentration innerhalb von Minuten töten. Es verhindert den Transport von Sauerstoff durch den Körper. Betroffene werden bewusstlos und ersticken – ohne es zu merken. Denn das Gas ist geschmackslos und geruchsneutral. Eine Vergiftung äußert sich durch Kopfschmerzen, Übelkeit, Husten, Erbrechen oder auch Atemnot und Herzversagen. Auch nach einer ärztlichen Behandlung sind Lähmungen, Schwindel, Verwirrtheit und Gedächtnisstörungen keine Seltenheit – auch über Monate hinweg. (mit dpa)