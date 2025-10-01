Explosionen und Schüsse in München! Polizei findet Leiche ++ Oktoberfest nach Bombendrohung geschlossen

In München wurden am frühen Mittwochmorgen (1. Oktober) im Bereich Lerchenau die Anwohner durch Explosions-Geräusche gegen 4.40 Uhr geweckt. Auch Schüsse sollen gefallen sein, wie zunächst „Bild“ berichtete. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Münchner Ermittler sollen laut aktuellen Informationen einen schwer verletzten Mann gefunden haben, der inzwischen verstorben ist. Er soll Schussverletzungen aufweisen und mit den Explosionen und Schüssen im Zusammenhang stehen. Noch ist unklar, was hier genau passierte. Alle aktuellen Entwicklungen liest du hier in unserem News-Blog.

Oktoberfest bleibt am Mittwoch geschlossen

10.28 Uhr: Derzeit suchen die Ermittler die zufahrtsbeschränkten Bereiche um das Festgelände nach Sprengsätzen ab. „Auf der Wiesn arbeitende Personen werden aufgefordert, das Festgelände zu verlassen“, heißt es auf X. Ihnen stehe ein zugewiesener Bereich zur Verfügung, an dem sie sich in Sicherheit bringen können. Weitere Schutzmaßnahmen sollen folgen.

Die Polizei bestätigte, dass das Oktoberfest bis 17 Uhr aufgrund der Bombendrohung vorerst nicht geöffnet wird.

10.05 Uhr: Der Tote soll einen Rucksack getragen haben. Darin vermuten die Ermittler weitere Sprengfallen. Vor Ort seien derzeit auch Entschärfungsspezialisten im Einsatz. Die Polizei soll sich laut Bild-Informationen nur per Hubshchrauber der Leiche genähert haben.

9.50 Uhr: Das Gebäude soll nach aktuellen Erkenntnissen infolge eines Familienstreits vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Außerdem teilte die Polizei mit, dass der aufgefundene Verletzte inzwischen verstorben sei. Eine weitere Person werde noch vermisst. Von ihr gehe keine Gefahr aus.

9.45 Uhr: Der Großeinsatz hat nun doch Auswirkungen auf das Oktoberfest! Wie München-OB Dieter Reiter (SPD) bekannt gab, bleibt die Wiesn bis mindestens 17 Uhr am Mittwoch geschlossen. Grund dafür sei eine Bombendrohung. Diese stehe im Zusammenhang mit dem Großeinsatz im Münchener Norden. Die Ermittler haben bei den Löscharbeiten und Ermittlungen Sprengfallen im Wohnhaus gefunden.

„Aktuell ermitteln wir in alle Richtungen. Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese“, teilte die Polizei München bei X mit.

Mehrere Brände in München

9.19 Uhr: Immer mehr Infos zu dem Großeinsatz in München kommen ans Licht. So dauert der Einsatz im Münchner Norden nach wie vor an. Thomas Schelshorn, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums München, ordnet den Vorfall gegenüber der Nachrichtenagentur „News5“ genauer ein: „Wir haben ein brennendes Einfamilienhaus festgestellt. Außerdem in der Nähe noch Pkw, die gebrannt haben. Da gehen wir im Moment von drei Pkw aus. Des Weiteren haben wir im Laufe des Einsatzes eine mindestens schwerverletzte Person am Lerchenauer See festgestellt.„

Alle Anwohner im Umkreis von 200 Metern wurden gebeten, das Gelände zu verlassen. Es soll weiterhin Gefahr drohen.

8.25 Uhr: Derzeit laufen Löscharbeiten und polizeiliche Ermittlungen. In diesem Zuge musste laut der Polizei München für die Dauer des Einsatzes auch die Toni-Pfülf-Schule geschlossen werden. Sie befindet sich nur unweit vom Einsatzort entfernt.

Polizei München ermittelt mit Spezialkräften

7.50 Uhr: Am Straßenrand im Bereich Lerchenau soll ein völlig ausgebrannter Bus von den Ermittlern entdeckt worden sein. Die Feuerwehr hatte diesen mit Löschschaum am Mittwochmorgen gelöscht.

7.45 Uhr: Eine riesige Rauchwolke sei schon aus weiter Entfernung zu sehen. Die Polizei München warnte auf X am Mittwochmorgen davor, dass es im Bereich Lerchenau derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt und bat Anwohner darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Einsatzort liegt nicht mal neun Kilometer von der Theresienwiese entfernt, wo seit 20. September das Oktoberfest stattfindet. Sie soll laut Polizeioberrat Thomas Schelshorn allerdings „keinen Bezug“ zur Wiesn haben.

7.27 Uhr: Im Münchener Norden läuft seit den frühen Mittwochmorgenstunden ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Nach ersten Bild-Informationen soll ein Mann sein Elternhaus mit Sprengsätzen präpariert und in Brand gesetzt haben. Dabei soll es sich um sein Elternhaus handeln. Die Ermittler fanden ihn wenig später schewer verletzt unweit entfernt am Lerchenauer See.

Ein Sprecher der Polizei München gab gegenüber „tz“ an, dass es „mehr als ein normaler Brand“ sei.

