Großeinsatz in München! Explosionen und Schüsse – Polizei findet Männerleiche

In München wurden am frühen Mittwochmorgen (1. Oktober) im Bereich Lerchenau die Anwohner durch Explosions-Geräusche geweckt. Auch Schüsse sollen gefallen sein, wie zunächst „Bild“ berichtete. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Münchner Ermittler sollen laut aktuellen Informationen eine Männerleiche gefunden haben. Sie soll Schussverletzungen aufweisen. Noch ist unklar, was hier genau passierte. Alle aktuellen Entwicklungen liest du hier in unserem News-Blog.
Polizei München ermittelt mit Spezialkräften
7.45 Uhr: Eine riesige Rauchwolke sei schon aus weiter Entfernung zu sehen. Die Polizei München warnte auf X am Mittwochmorgen davor, dass es im Bereich Lerchenau derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt und bat Anwohner darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.
7.27 Uhr: Im Münchener Norden läuft seit den frühen Mittwochmorgenstunden ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Nach ersten Bild-Informationen soll ein Mann sein Elternhaus mit Sprengsätzen präpariert und in Brand gesetzt haben. Infolge beging er Suizid. Seine Leiche fanden die Ermittler wenig später. Mindestens eine weitere Person wurde im Bereich Lerchenau mit Schutzverletzungen aufgefunden. Die Polizei hat die Info zum Toten und Verletzten bislang noch nicht bestätigt.
Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.
Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.