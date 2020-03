München: Kinobesucher verlassen urplötzlich den Saal – weil sie DAS bemerken

München. In München wollten Besucher seelenruhig in einem Kino am Samstag gegen 23 Uhr den neuesten Hollywood-Blockbuster genießen. Doch sie bemerkten etwas Schockierendes. Plötzlich verließen die Besucher den Saal in München.

Denn sie hörten, wie sich zwei Zuschauer (20 und 21) unterhielten. Ihr Thema: Waffen. Dann zeigte einer der beiden dem anderen ein Video. Dabei hantierte der 20-Jährige mit einer Knarre.

München: Besucher rufen die Polizei

Aus Angst, dass die beiden jungen Männer eine Waffe in den Kinosaal mitgebracht hätten, gingen die Beobachter mucksmäuschenstill aus dem Saal. Sie verständigten den Sicherheitsdienst des Kinos sowie die Polizei München.

Mehrere Polizeibeamte gingen daraufhin in den Saal und standen plötzlich vor den beiden Waffen-Enthusiasten. Sie durchsuchten den Saal sowie die beiden Männer nach Schusswaffen.

Dann stellte sich heraus: der 20-Jährige ist Mitglied im Sportschützenverein und hatte seinem Kumpel lediglich ein Video von seinen Übungen am Schießstand gezeigt. (ldi)