München: Kind geht in Kita – was es da entdeckt, ist verstörend

Wer tut bloß so etwas?! In Unterschleißheim in Landkreis München kam es zu einer brutalen Tat.

Entdeckt wurde sie am Montag von einem Kind der Kita „Champini“. Zusammen mit seiner Mutter ging es in den Garten der Einrichtung im Landkreis München. Dort fand sie das tote Kaninchen „Hasi“.

München: Kaninchen wurde auf brutale Weise getötet

Das Brutale daran: Jemand hat dem Tier die Kehle aufgeschlitzt! Doch das ist noch nicht alles. Das Kaninchen wurde direkt vor die großen Fenster der Gruppenräume gelegt. Ein verstörender Anblick.

---------------

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

---------------

„Für die Kinder sind die zwei Tiere Teil unseres Hauses, wie wir Menschen auch“, sagt Kita-Leiterin Eva-Maria Stadler laut „Merkur“. In der Kita Champini gehört Fürsorge und der achtsame Umgang mit Tieren zum pädagogischen Konzept.

Dieses Gerüst habe ein Mensch durch seine Tat einfach so eingerissen. Immer wieder kämen Kinder zu ihr und würden nach „Hasi“ fragen.

+++ Markus Söder: Ausgerechnet seine Ministerin verbreitet falsche Masken-Behauptung +++

Stadler berichtet: „Wir erzählen ihnen dann, dass Hasi krank war und jetzt im Himmel ist. Was soll ich denn sagen, dass jemand ihr den Hals aufgeschlitzt hat?“

Hängt die Tat mit einer anderen bei München zusammen?

Offenbar steht die grausame Tat laut „Merkur“ sogar in Zusammenhang mit einer weiteren. So sind in der Nacht von Sonntag auf Montag im Hans-Bayer-Stadion die Damen-Toiletten radikal zerstört worden. Anschließend zogen sie dann wohl in Richtung der Kita weiter.

Kaninchen gehören zum pädagogischen Konzept der Kita bei München (Symbolbild). Foto: imago images/Gottfried Czepluch

Auf dem Gelände hat die Polizei nämlich nicht nur ein Desinfektionsgerät aus dem Stadion gefunden – sondern auch eine schwarze Jacke mit auffälligem Aufdruck. Auf der Rückseite der Regenjacke steht der Bandname „Get The Shot – Quebec City Hardcore“.

---------------

Mehr News aus München:

---------------

Beides wurde auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (mk)