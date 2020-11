München: Eine Halloween-Party in einem Hotelzimmer endete für zwei Beteiligte blutig. (Symbolbild)

München: Menschen feiern heftige Corona-Party an Halloween – dann wird es blutig

München. Eine letzte Party vor dem neuen Corona-Lockdown – das war das Ziel einiger junger Leute in München.

In einem Hotelzimmer in München-Trudering trafen sich die Feiernden am Halloween-Wochenende. Doch für zwei Beteiligte (18, 19) endete der Abend blutig.

München: Corona-Party in Hotelzimmer endet blutig

Wie die Polizei München am Montag mitteilte, gerieten der 18- und der 19-Jährige im Verlauf der Party in einen Streit. Dieser führte zunächst zu einer Schlägerei im Bad des Hotelzimmers am Stahlgruberring, ehe der 18-Jährige einen noch unbekannten, scharfkantigen Gegenstand zur Hand nahm.

Als der damit auf den 19-Jährigen losging, fügte er ihm eine stark blutende Halsverletzung zu. Der junge Mann musste später notoperiert werden. Er befinde sich jedoch glücklicherweise außer Lebensgefahr und sei auf dem Weg der Besserung, so die Polizei.

18-Jähriger wegen versuchtem Mord in U-Haft

Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte am frühen Sonntagmorgen am Münchner Hauptbahnhof von der Bundespolizei festgenommen werden.

Gegen ihn wurde am Montag ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen, der 18-Jährige sitzt in U-Haft.

Wegen einer Frau gestritten?

Auslöser für den Streit soll laut „tz“ eine Frau gewesen sein, um deren Gunst sich die beiden Männer gestritten hatten. (at)