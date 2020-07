München: Unglaubliche Szenen bei Missbrauchsprozess – plötzlich stürmen bewaffnete Beamte den Gerichtssaal

Irre Szenen im Gericht in München.

Ein unwürdiges Schauspiel hat sich am Mittwoch im Landgericht München abgespielt.

Eigentlich sollte es um den angeblichen Missbrauch eines heute zehn Jahre alten Mädchens gehen. Doch stattdessen gerieten Verteidiger und Staatsanwalt heftig aneinander.

München: Unglaubliche Szenen in Gerichtssaal

Focus Online berichtet von einem Schrei-Duell, dass sich Verteidiger Christian Rolf und der Staatsanwalt beim Missbrauchsprozess in München lieferten. Auch zwischen Rolf und der Vorsitzenden Richterin hatte es bereits zu Beginn mächtig gekracht.

„Sie halten den Mund und lümmeln mir nicht dauernd rein, während ich meinen Verteidigervortrag halte“, hatte der Anwalt Richtung der Richterin gebrüllt. Die entgegnete: „Ich lasse mir von Ihnen nicht den Mund verbieten!“

Der Anwalt hatte schon am vergangenen Prozesstag die Richterin persönlich angegriffen. Er nannte sie Verfassungsfeindin, Kriminelle und psychisch Kranke. Der Höhepunkt: ein Antrag, die Richterin von einem Arzt auf ihre Dienstfähigkeit untersuchen zu lassen. Das hatte die Kammer abgelehnt.

Missbrauchsprozess in München: Das ist der Vorwurf

Alexander K. (35), Müllabfuhr-Mitarbeiter aus München, soll seine inzwischen zehn Jahre alte Tochter missbraucht haben.

Die Beweislage ist dünn, sie stützt sich auf Aussagen der Tochter.

Sie hatte sich in ihrem Verhör widersprüchlich geäußert.

Dem Angeklagten drohen sechs Monate bis zehn Jahre Gefängnis.

Nach einer Pause erschien ein zweiter Staatsanwalt zur Unterstützung seiner Kollegin. Und wenig später eskalierte die Lage. Als der Verteidiger die Richterin „anwaltsbekannte Lügnerin“ nannte, wollte der Staatsanwalt sie unterbrechen.

„Halten Sie sofort den Mund! Sofort!“, rief Verteidiger Rolf. Der Staatsanwalt feuerte zurück. „Halten Sie den Mund, Sie haben nicht das Wort!“

Dann stand der Anwalt von seinem Platz auf und nahm Kurs auf den Staatsanwalt. Da reichte es dem einzigen Wachmann im Saal. Er sprang auf und betätigte den Notknopf. Mehrere Justizbeamte preschten in den Saal.

„Der ist völlig irre“, sagte der Staatsanwalt. Der Verteidiger entgegnete: „Wir sind hier nicht in einer Diktatur.“ In der Folge sicherten vier uniformierte Beamte den Prozess.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Der Staatsanwalt sagte im Anschluss, so etwas habe er noch nicht erlebt. Der schreiende Verteidiger sei „um die Bank rumgekommen und ist in unsere Richtung gelaufen. Es war nicht abzusehen, was passieren würde“, schilderte er gegenüber Focus Online.

Sein Gegenüber sah die Schuld beim Staatsanwalt, der „als Provokateur in den Prozess reingeschickt worden, um das Verfahren zu torpedieren“. Bei all dem Geschrei und chaotischen Szenen hatten die Beteiligten offenbar ganz vergessen, worum es eigentlich ging.

Um das Schicksal einer Zehnjährigen, die von ihrem Vater sexuell missbraucht worden sein soll. (ms)