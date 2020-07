München: Irre Nobel-Villa zum Verkauf – unfassbar, was sie kosten soll

München. Bei dem Preis schlackern einem die Ohren: In München wird derzeit eine Immobilie zum Kauf angeboten, die alle Dimensionen sprengt.

Die Hochglanz-Villa wird derzeit im Luxus-Viertel Bogenhausen hochgezogen. Doch selbst die Besserverdiener aus München dürften die Investition wohl kaum stemmen können.

München: Nobel-Villa in bester Lage zu verkaufen – zu diesem gewaltigen Preis

Die Anzeige für die Nobel-Villa an der Pienzenauerstraße in München beim Immobilienportal „Immobilienscout24“ hat es in sich:

1.168 Quadratmeter Wohnfläche

22 Zimmer

1.357 Quadratmeter Grundstück

6 Etagen

Tiefgarage mit 8 Parkplätzen

Dazu ein Luxus-Spa unter anderem mit Pool, eine Dachterasse mit Blick auf die Isar und einem weiteren Pool. Und einem Garten mit: ja, einem Pool. All den Luxus gibt es natürlich nicht umsonst: Satte 38,3 Millionen Euro soll der Käufer auf den Tisch legen. Auch die Summe, die der Makler bei Abwicklung des Verkaufs verdienen soll, haut einen von den Socken.

Ein Blick auf München-Bogenhausen mit der Isar aus der Luft. Foto: imago images / imagebroker

So viel Provision winkt dem Makler aus München

So stehen dem verkaufenden Immobilienunternehmen „Immovision“ laut Anzeige 3,57 Prozent des Kaufpreises als Provision zu. Macht nach Adam Riese rund 1,37 Millionen Euro.

Um das Objekt zu verkaufen, spart der Makler nicht an Superlativen: „Die Idee dieses revolutionären Projektes ist, angelehnt an die Ästhetik und Anmutung der herrschaftlichen Villen aus der Jahrhundertwende, ein Meisterwerk zu erschaffen, welches die traditionellen Werte von Formensprache und Wohnqualität von damals mit den heutigen Maßstäben in Bezug auf Luxuswohnen und modernste Gebäudetechnik vereint“, heißt es in der Anzeige bei „Immobilienscout24“.

Solltest du von dem Angebot überzeugt sein und das nötige Kleingeld übrig haben, musst du dich allerdings noch gedulden. Die Luxus-Villa in greifbarer Nähe des Englischen Gartens von München soll frühestens im Jahr 2021 fertiggestellt sein. (ak)