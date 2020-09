Eine Fremde aus München will der Hebamme mit ihrem Strafzettel helfen. (Symbolbild)

am 23.09.2020 um 19:29

München: Hebamme erhält Strafzettel fürs Falschparken – was eine Fremde dann macht, ist unglaublich

Einfach wundervoll, was in München passiert ist. Dort hat eine Hebamme zunächst einen Strafzettel erhalten. Was eine Fremde dann aber macht, ist einfach unglaublich.

Wie die Seite idowa.de berichtet, erhielt eine Hebamme aus München am 16. September einen Strafzettel fürs Falschparken. Die medizinische Kraft arbeitet für das Geburtshaus München und war gerade beruflich unterwegs.

München: Unbekannte Frau hinterlässt Brief

So ein Schild haben Hebammen, unter anderem in München, im Auto liegen. (Symbolbild) Foto: imago images / Karina Hessland

Zehn Euro muss die Frau für das Knöllchen bezahlen. Doch nicht nur den Strafzettel, sondern auch eine Notiz fand die Hebamme an ihrem Auto. Dabei lag eine hingeschriebene Nachricht. Darauf stand: „Hebammen zahlen keine Strafzettel. Danke, dass du diesen wichtigen Beruf machst!“

Aufgaben einer Hebamme nach der Geburt:

Eine Nachsorgehebamme beantwortet alle Fragen nach der Geburt

Sie unterstützt bei der Rückbildung

Sie hilft bei der Wundversorgung

Die Hebamme gibt Stillberatung

Sie gibt Tipps für Babypflege und Babyhandling

Sie unterstützt beim ersten Bad des Babys

Dabei lag außerdem ein 10-Euro-Schein. Genau so viel, wie die Hebamme aus München an die Stadt fürs Falschparken zahlen musste.

Unterzeichnet war die Nachricht laut dem Geburtshaus München mit der Zeile „von einer Mutter“. Die Hebamme aus München hat sich laut idowa.de unglaublich über diese schöne Geste gefreut. Sie sagt, es sei „das Wunderbarste“ gewesen, was sie seit langem erlebt habe.

