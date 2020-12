In München eskalierte eine illegale Party – mit katastrophalen Folgen. (Symbolfoto)

München: Geheime Party im Oktober eskalierte – was dann herauskam, macht einfach nur wütend

Die Corona-Krise hat das Jahr 2020 ziemlich partyarm gemacht. Veranstaltungen mit vielen Menschen sind schon seit Frühjahr nicht erlaubt, auch Discos haben geschlossen.

In München widersetzte sich im Oktober trotzdem eine Gruppe Feierwütiger gegen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen, schmiss eine illegale Party – und richtete dabei einen gehörigen Schaden an, dessen Ausmaß erst am nächsten Morgen sichtbar wurde.

München: Illegale Party auf Klinikgelände eskalierte

Die illegale Party fand an Halloween in Gauting, einem Vorort von München, statt, laut „Hallo München“ kamen rund 200 Menschen auf dem Gelände der leerstehenden Asklepios-Klinik zusammen.

Als wäre der Verstoß gegen die geltende Corona-Schutzordnung nicht schlimm genug, richteten die Feiernden auch noch eine echte Katastrophe an.

Denn die Meute zerstörte während ihrer Party mutwillig ein Lager der Klinik, auf deren Gelände sie sich tummelten. Besonders schlimm: Es handelte sich dabei um Teile eines Lagers für Katastrophenfälle wie die Corona-Krise.

München: Polizeieinsatz bei illegaler Halloween-Party

„Das Material war für ein Corona-Notfallkrankenhaus eingelagert worden“, erklärte Björn Schraad von der Asklepios-Klinik dazu im November.

Bei dem zerstörten und teils gestohlenen Material handelte es sich größtenteils um Matratzen, Betten und Bezüge – wie hoch der Schaden war, bleibt unklar.

Bei einem Polizeieinsatz vor Ort in der Halloweennacht konnten die Beamten das leerstehende Klinikgelände umstellen und 15 Partygäste ermitteln.

Für Silvester wollen die Betreiber der Klinik das Gelände besser schützen. Eventuell soll ein Wachdienst für den Ort nahe München eingestellt werden, außerdem sollen die Kontrollgänger Klinik-Betriebstechnik ausgeweitet werden. „Einmal wöchentlich war anscheinend zu wenig“, so Klinik-Sprecherin Beatriz Parente Matschke gegenüber „Hallo München“.(kv, dpa)

