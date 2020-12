München: Missgeschick vor Brauerei! Als Mitarbeiter vor der Tür DAS entdecken, verschlägt es ihnen die Sprache

München. Der Betrieb in einer Brauerei in München geht trotz Corona weiter. Während Kunden innerhalb der Öffnungszeiten Getränke an den dafür vorgesehenen Rampen abholen können, hat sich dort am Wochenende allerdings ein seltsamer Vorfall ereignet.

Es ist vor der Tür zu einem Missgeschick gekommen, das den Mitarbeiter die Sprache verschlug. Was war passiert?

München: Vor einer Brauerei ist es zu einem Missgeschick gekommen, das den Mitarbeitern die Sprache verschlug. (Symbolbild) Foto: imago images / Lindenthaler

München: Missgeschick vor Brauerei verschlägt Mitarbeitern die Sprache

Als die Mitarbeiter von „Giesinger Bräu“ in München am Sonntag in den Hinterhof der Brauerei kamen, staunten sie nicht schlecht! Offenbar hatte sich dort in der Nacht zuvor ein Unfall ereignet. Denn mitten auf einer Treppe war ein BMW eines Carsharing-Anbieters abgestellt, der dort auf den Stufen festhing.

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD)

Vor lauter Fassungslosigkeit lud die Brauerei daraufhin ein Foto von dem Fahrzeug hoch, das zeigt, wie die Hinterräder des BMW in der Luft hängen. „Guten Morgen, Giesing! Was nachts hinterm Giesinger Bräu passiert? Man kann es nur erahnen. Bitte kein Drive Now buchen in der Martin-Luther-Straße. Frohen 4. Advent“, heißt es schließlich humorvoll.

Nutzer amüsieren sich - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Und auch die Facebook-Nutzer nahmen es mit Humor. Bis Montag reagierten bereits über 900 Nutzer, über 180 kommentierten den Beitrag. Sie schreiben zum Beispiel:

„Wenn man nach 21 Uhr der Polizei entkommen will ...“

„Immer schön zu sehen, wie Menschen mit dem Eigentum anderer umgehen. Das stärkt so richtig die Hoffnung in unsere Gesellschaft.“

„Ein SUV ist halt kein Geländewagen. Aber auch kein Auto. Er ist einfach das perfekte Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ein peinlicher Schmarrn.“

„Blöd, wenn man sich ein Giesinger im Drive-In holen will und statt in der Detmoldstraße im Stammhaus landet.“

„Als BMW‘ler kann ich euch nur sagen, der S-Modus steht für Sport-Modus nicht für Stufen! Somit widme ich die Giesinger Bräu Mittags Halbe zum 4. Advent dem Fahrer.“

„Hattet ihr doch das Bier ausgeschenkt?“

„Da kann man mal sehen, was bei 'Giesinger Entzug' alles passieren kann!“

Wie es tatsächlich zu dem Vorfall kommen konnte, ist bislang unklar. Gegenüber der Zeitung „tz“ teilte die Polizei mit, dass das Fahrzeug kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls abgeschleppt worden sei.

Die Ermittlungen dazu würden laufen.

Es dürfte allerdings bloß eine Frage der Zeit sein, bis der Verantwortliche des Missgeschicks ermittelt ist. Schließlich sind die Daten des Fahrers bei dem Carsharing-Anbieter hinterlegt. (nk)