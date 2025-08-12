Zwei Männer sterben in München bei Gas-Tragödie – das macht Kohlenmonoxid so gefährlich

Es ist eine Tragödie, was sich am Wochenende in München abspielte. In einer Kleingartenanlage kam es am Samstagabend (9. August) zu einem Kohlenmonoxid-Austritt. Mehrere Personen erlitten eine Vergiftung und wurden teils schwer verletzt. Zwei Männer kamen dabei sogar ums Leben.

Der Vorfall ereignete sich am Abend in einer Kleingartenanlage beim Fasaneriesee im Norden von München. Bei einer privaten Feier in einem Schrebergarten sei plötzlich Gas ausgetreten. Die Polizei geht derweil von einem Unfall aus. Auslöser war offenbar ein Generator, von dem Kohlenmonoxid ausströmte (wir berichteten).

Das sind typische Gefahrenquellen

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist so gefährlich, weil es ein geruchloses, farbloses und geschmackloses Gas ist, das von Menschen nicht wahrgenommen werden kann.

Typische Gefahrenquellen sind unter anderem Brände, defekte Heizungsanlagen, Kamine und Öfen, unzureichend belüftete Garagen, Grills sowie Wasserpfeifen, wie die Bundesärztekammer aufklärt. Kohlenmonoxid entsteht unter anderem dann, wenn Kohle, Gas, Holz oder Benzin unvollständig verbrennen. Das kann unter anderem in Heizungsanlagen, Holzpelletlagern, verstopften Schornsteinen, Kaminen oder auch in Shisha-Bars der Fall sein.

Vorsicht auch beim Grillen!

Aber auch wer grillt, muss unbedingt aufpassen! Auch Gasgrills und Heizpilze in geschlossenen Räumen stellen eine Gefahr dar. Was viele nicht wissen: Das Gas kann Wände und Decken durchdringen. Es macht auch vor Stein oder Beton keinen Halt.

„Wir atmen Kohlenmonoxid mit der Luft ein. Über die Lunge gelangt es dann ins Blut. Der rote Blutfarbstoff Hämoglobin bindet das Kohlenmonoxid etwa 300-mal stärker als Sauerstoff an sich. Auf diese Weise besetzt das Gas die Bindestellen für den lebenswichtigen Sauerstoff“, klärt die Bundesärztekammer auf. Folglich würde es dann zum Sauerstoffmangel kommen. Also pass beim nächsten Grillabend in jedem Fall gut auf!