München: Frau reagiert auf abscheuliches Wohnungsinserat von Vermieter – was ihr dann blüht, ist widerlich

München. Eine erschwingliche Mietwohnung im teuren München zu bekommen, ist schon an sich oftmals ein schier unmögliches Unterfangen.

Doch noch schlimmer wird es, wenn Menschen mit niederträchtigen Absichten die Verzweiflung von Wohnungssuchenden ausnutzen. Das musste eine 28-jährige Frau im vergangenen Jahr in München erleben. Ihr „Vermieter“ (58) sitzt nun vor Gericht.

München: Frau bezieht Zimmer trotz widerlichem Angebot

Die junge Frau suchte vor rund zwei Jahren ein Zimmer in München. Drogenabhängig, psychische Probleme, von Obdachlosigkeit bedroht – die Lebenssituation der Frau war dramatisch. Da stieß sie auf eine Anzeige eines Münchners, der einen Raum in seiner Wohnung anbot.

Eine erschwingliche Wohnung in München zu finden ist oftmals schwer bis unmöglich. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Doch als sie darauf reagierte, dauerte es nicht lange, bis die ersten widerlichen Details des Deals ans Licht kamen. Der 58-jährige Chemiker, der in seiner Anzeige gezielt nach einer Frau gesucht haben soll, habe offenbar gemeint, dass in dem Zimmer Frauen sexuelle Dienste anbieten könnten.

Doch die Frau war zu verzweifelt, um die Möglichkeit eines Daches über ihrem Kopf einfach wegzuwerfen – und zog schließlich im Januar 2019 bei dem Mann ein.

Mann soll Notlage der Frau ausgenutzt haben

Jetzt sitzt der 58-Jährige vor Gericht – und die Anklagepunkte klingen abscheulich. Die junge Frau soll von ihm derart unter Druck gesetzt worden sein, dass sie sich schließlich dazu gezwungen sah, gegen ihren Willen mit ihm zu schlafen. Um die Miete zahlen zu können, habe sie sich auf Drängen ihres Vermieters sogar prostituieren lassen.

Der Mann soll die Lebensumstände der Frau bewusst ausgenutzt haben, so die Staatsanwaltschaft. Und offenbar war die 28-Jährige nicht das einzige Opfer des „Vermieters“.

Drängte der Münchner zwei Minderjährige zur Prostitution?

Ebenfalls im vergangenen Jahr soll der Mann zwei minderjährige Mädchen (15, 17) zur Prostitution gedrängt haben. Wie die 28-Jährige litten auch die zwei Mädchen unter psychischen Problemen und Drogenabhängigkeit.

Ein Wohnangebot seitens des 58-Jährigen gab es hierbei jedoch nicht. Dennoch soll er auch hier schamlos die Notlage der Mädchen ausgenutzt haben.

Sowohl in seiner Wohnung als auch in seinem Auto sollen die Minderjährigen unter seiner Aufsicht und Planung Freier empfangen haben, um Geld zu verdienen. Einen Teil davon habe der 58-Jährige jedoch selbst behalten – zusätzlich soll er sich gegen ihren Willen auch an der 17-Jährigen vergriffen haben.

Auch einer der Freier vor Gericht

Im Juli 2019 wurde der Mann festgenommen. Vor Gericht muss er sich nun unter anderem wegen Vergewaltigung, Missbrauch von Jugendlichen und Zwangsprostitution in mehreren Fällen verantworten. Und er ist nicht der einzige Angeklagte.

Der 58-Jährige muss sich vor dem Landgericht München verantworten. Foto: imago images / Ralph Peters

Auch einem 43-jährigen Mann wird der Prozess gemacht. Er soll mit dem damals 15-jährigen Mädchen mehrfach Sex gehabt haben, obwohl er über ihr Alter und die grauenvollen Hintergründe Bescheid gewusst habe.

Bekannte Masche in München

Sexuelle Gegenleistungen für Wohnungsangebote? Leider eine bekannte Masche in der bayerischen Landeshauptstadt, wie Volker Rastätter, Geschäftsführer des DMB Mietervereins München in der „tz“ bestätigt. „Hier nutzen gewissenlose Menschen die extreme Wohnungsnot in München und die Notsituation vieler Wohnungssuchender gnadenlos aus.“ Bislang sei dies zwar kein Massenphänomen, „aber jeder Einzelfall ist einer zu viel.“

Bei auffallend günstigen Angeboten und bei der ersten Kontaktaufnahme sollte man daher extrem vorsichtig sein. „Ein Mietvertrag mit unseriösen Gegenleistungen ist nichtig wegen Sittenwidrigkeit“, erklärt Rastätter. Doch diese Masche zu beweisen sei auch deshalb schwer, weil die fragwürdigen Gegenleistungen selten schriftlich festgehalten werden. (at)