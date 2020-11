München: Frauenleiche unter Kinderbett entdeckt! Polizei sucht flüchtigen Ehemann – wichtige Hinweise von Menschen mit ganz besonderer Gabe

München. Ein schreckliches Verbrechen beschäftigt München!

Seit dem 17. November war eine 34-jährige Mutter vermisst. Familienangehörige hatten eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Inzwischen ist klar: die Frau wurde getötet. Ihr Ehemann ist dringend tatverdächtig.

München: Schreckliches Verbrechen erschüttert die Stadt

Der Ehemann hatte gegenüber den Verwandten telefonisch angegeben, dass beide um die Mittagszeit noch einkaufen gehen würden. Seither waren beide verschwunden und telefonisch nicht mehr erreichbar. Die Polizei München ging zunächst von einem Vermisstenfall aus.

Die Ermittler durchsuchten auch die Wohnung des Paares, konnten weder das Paar noch Auffälligkeiten feststellen. Bei einer weiteren Durchsuchung am darauffolgenden Tag schöpften die Beamten Verdacht. „Dabei konnte Blut festgestellt werden“, sagte Kriminaloberrat Josef Wimmer bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die Mordkommission übernahm den Fall und ein Haftbefehl gegen den 41-jährigen Ehemann folgte.

Bei einer weiteren Durchsuchung drei Tage später machten die Ermittler einen schrecklichen Fund. Unter einem Kinderbett versteckt fanden sie die vermisste Frau - tot. Die Obduktion ergab, dass die Frau durch Stiche in den Oberkörper getötet wurde.

„Hierzu muss man wissen, dass es nicht abläuft wie im Fernsehkrimi“, so Wimmer. Jede Spur könne entscheidend sein für ein Gerichtsverfahren später. „Beim ursprünglichen Zustand der Wohnung war nicht erkennbar, dass ein Kampf stattgefunden hat“.

Polizeieinsatz wenige Tage vor tödlicher Tragödie

Das Motiv sei noch unklar, dazu bedürfe es noch weitere Vernehmungen. Der flüchtige Ehemann soll schon zuvor gewalttätig gegenüber seiner Ehefrau gewesen sein. Am 11. November soll die Frau die Polizei verständigt haben, weil sie von ihrem Mann bedroht werde und sich in ein Zimmer eingeschlossen habe. Wenig später soll sie jedoch Entwarnung gegeben haben. Streifenbeamte schauten dennoch vorbei und trafen beide an. „Hierbei zeigte sich der Ehemann uneinsichtig und leicht unverschämt“, so Wimmer. Beide erklärten jedoch, dass sie keine Anzeige erstatten woltten.

Mohammad Abdul Tukhi ist 42 Jahre alt und stammt aus Afghanistan. Hierhin soll er wohl geflüchtet sein. Foto: Polizei München

Super Recogniser konnten den Mann am 17. November im Münchener Hauptbahnhof ausfindig machen und brachten die Ermittler so auf die Spur, dass der Mann sich in einem nahegelegenen Reisebüro nach Reisen ins Ausland erkundigte.

Hierbei war er in Begleitung eines 57-jährigen Müncheners, der sich inzwischen bei der Polizei gemeldet hat und zum Sachverhalt befragt werden soll.

Details zum Flüchtigen:

Mohammad Abdul Tukhi

Geburtsdatum: 31.12.1978 in Kabul/Afghanistan

Nationalität: afghanisch

Super Recogniser erkennen Flüchtigen ein zweites Mal

Die Super Recogniser sind Beamte, die eine angeborene Begabung haben, Gesichter zu verarbeiten und wiederzuerkennen. Diese stellten fest, dass der Flüchtige am Nachmittag des 17. November erneut am Hauptbahnhof zu sehen war und einen Zug nach Italien bestieg. Von hier flüchtete laut Polizei in sein Geburtsland Afghanistan.

Die Polizei sucht nun mit Lichtbildern nach dem Flüchtigen. (ms)