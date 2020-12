München: Frau vergiftet Ehemann – was sie nach dessen Beerdigung macht, ist unfassbar

Schockierende Tat in München!

Eine Frau (49) vergiftete zuerst ihren Ehemann, als der dann nach seinem Tod beerdigt wurde, machte die 49-Jährige Unfassbares. Nun hat das Landgericht München ein Urteil gefällt.

München: Frau vergiftet Ehemann - Nach dessen Beerdigung macht sie Unfassbares

Der Fall dürfte bei den Anwesenden im Gerichtssaal für Gänsehaut gesorgt haben: Die 49-jährige Krankenschwester habe ihren Mann (60) im August 2018 in ihrer gemeinsamen Wohnung am Tegernsee Gift gespritzt, sodass der 60-jährige Arzt schließlich starb.

+++ Wissenschaft: Mysteriöses Radio-Signal aus dem Weltall – es stammt nicht nicht von der Erde! +++

Bei ihrer Tat habe die 49-Jährige planvoll und aus Habgier gehandelt. Und auch nach seiner Beerdigung passierte Unfassbares: Die Frau habe später das Urnengrab aufgebohrt und die Urne herausgenommen. Anschließend habe sie die Urne mitgenommen und einen Teil der Asche in ihr Kopfkissen gefüllt.

----------------------------

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD)

----------------------------

Gericht entscheidet auf lebenslange Haftstrafe

Die Witwe, die wegen Mordes und Störung der Totenruhe verurteilt wurde, unterbrach den Richter beim Urteil durch laute Zwischenrufe. Weil sie sich auch nach mehreren Ermahnungen nicht beruhigte, wurde sie aus dem Saal verwiesen.

----------------------------

Mehr News:

Aldi mit Botschaft vor Weihnachten – Discounter hat diesen wichtigen Appell an Kunden

Lotto-Spieler füllt an einem Tag 160 Scheine mit den gleichen Zahlen aus – unglaublich, was dann passiert

Flughafen München: Polizei nimmt Mann nach Fahndung fest – du glaubst nicht, warum die Handschellen klicken

----------------------------

Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Mit dem Urteilsspruch schloss sich das Gericht dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft an. In der Anklage hieß es, die 49-Jährige habe „entschieden, dass ihr Ehemann, von dem sie lange Jahre in erheblichem Ausmaß finanziell profitiert hatte, ihr nun zu nichts mehr nütze sei.“ Die Verteidigung hatte hingegen auf Freispruch plädiert. (dpa, nk)