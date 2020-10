Eine Frau aus München will nur Einparken, dann nimmt das Übel seinen Lauf. (Symbolbild)

München: Frau parkt ihr Auto in Wohngebiet – dann nimmt das Übel seinen Lauf

München. Unfassbare Geschichte aus München! Was dieser Frau passiert ist, könnte jedem von uns passieren. Sie will nur eben einparken. Doch dann nimmt das Übel seinen Lauf.

Am 9. Oktober trug sich der Vorfall zu, der den Geduldspfaden von Sonja Ragaller ganz schön strapazierte. Im Glockenbachviertel in München wollte die 45-Jährige einparken. Ihr Nachbar kam zufällig vorbei und wollte ihr helfen, in die Lücke zu kommen, berichtet die „Abendzeitung München“.

München: Frau touchiert anderes Auto

Dann kam es zum Fauxpas: Die Frau touchierte mit ihrem Wagen leicht einen älteren Audi. Sofort stieg die 45-Jährige aus und schaute sich beide Autos an. Zum Glück war nichts passiert. „Da war absolut nichts, nicht mal ein Kratzer“, versichert die Frau aus München.

Die Frau aus München muss einen Alkoholtest machen. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Ihr Nachbar pflichtete ihr bei: „Ich konnte genau sehen, wo sich die Autos berührt hatten, da war absolut nichts!“ Daher dachten die beiden, sie können einfach gehen. Doch den Vorfall beobachtete auch ein Mann mit Kinderwagen, der sich prompt einmischte.

Er beharrte darauf, dass Ragaller die Polizei informiert. Sie ist sauer: „Ich habe ihm gesagt, er soll sich um seinen eigenen Sch*** kümmern.“ Dann zückte der Mann sein Handy und fotografierte die Nummernschilder.

Als die 45-Jährige aus München den Vorfall schon fast vergessen hatte und gemütlich in einem Restaurant saß, klingelte ihr Handy. Eine Nachbarin erzählte ihr, dass ihr Auto gerade abgeschleppt werde. Sofort fuhr sie mit einem Taxi dorthin.

Vor Ort war ein Polizist der Polizei München. „Der Polizist war höchst aggressiv. Ich musste einen Alkoholtest machen!“ Zuerst weigerte Ragaller sich, denn sie hatte in dem Restaurant einen Wein getrunken.

Der Beamte drohte ihr mit einem Bluttest im Revier, dann gab sie nach. Währenddessen wurde ihr Nachbar vernommen. „Ich durfte mich ihm nicht nähern. Unfassbar – als hätte ich einen Mord begangen!“

München: Nachbar macht Situation noch schlimmer

Die 45-Jährige ist tief erschüttert über das Vorgehen der Polizei München: „Ich fühle mich schlecht behandelt und bedroht.“

Ihrem Nachbar ließ der Vorfall keine Ruhe. Er ging später nochmal nach unten und wischte mit seinem Ärmel über die Stoßstange des Audis. „Da war nichts! Also habe ich noch mal bei der Polizistin angerufen und sie aufgefordert, dass sie sich selbst davon überzeugt. Das war ein Fehler ...!“

Denn die sagte ihm sofort, dass er die Finger von dem Auto lassen solle. Kurz darauf standen vier Polizisten auf der Matte. Vorwurf: Verdunkelungsgefahr. Der Nachbar habe versucht, Beweismittel zu vernichten.

Das Lustige: Während die Frau aus München und der Nachbar mit der Polizei diskutierten, fuhr der Audi-Fahrer einfach weg. Der soll im Nachhinein auch nichts bemerkt haben.

Wie die „Abendzeitung München“ schreibt, ist das Thema aber noch nicht vom Tisch. Ein Staatsanwalt muss nun entscheiden, ob das Verfahren eingestellt wird. (ldi)