München: In einem Park fand eine Frau eine Botschaft an einem Baum. (Symbolbild)

München: Frau geht durch den Park – am Baum findet sie diese rührende Nachricht

Besonders während der Corona-Krise können ein paar warme Worte manchmal wahre Wunder bewirken. Eine Frau in München erhielt diese an einer sehr ungewöhnlichen Stelle.

Bei ihrem Spaziergang in einem Park in München fand sie eine rührende Nachricht an einem Baum.

München: Frau geht durch den Park

In dem Fall der Frau in München war der Zufall ihr größter Freund. Immerhin war die Nachricht nicht speziell für sie bestimmt. Über ihren besonderen Fund berichtete sie auf Instagram.

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD)

Die Frau postete zwei Fotos zu ihrem Fund. Auf dem ersten Foto ist eine Klarsichthülle, die eine eine Karte und ein Post-It enthält, zu sehen. Die Hülle ist an einem Baum befestigt. Auf dem Post-It steht: „Bitte einmal öffnen und lesen! Dies ist für dich!“

München: Frau findet rührende Nachricht an einem Baum

Der „Anweisung“ auf dem Zettel ist die Verfasserin des Instagram-Posts auch nachgekommen, wie ein zweites Foto zeigt. Auf diesem ist zu sehen, dass die Frau in München die Karte gelesen hat. Die Karte beinhaltet eine Nachricht auf Englisch und Deutsch – der Verfasser muss sich also viele Gedanken gemacht haben.

„Wer dies liest, dem sei gesagt, dass alles gut wird. Ja, dies wird sogar dein bestes Jahr.“ Was eine nette Botschaft.

München: Rührende Botschaft in einem Park entdeckt

Auch die Münchenerin scheint die Nachricht sehr gerührt zu haben. „Heute im Westpark entdeckt – vielen Dank liebe/r unbekannte/r Verfasser/in – mir hast damit jedenfalls ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“, schreibt sie zu den beiden Fotos und weiter: „was für eine bezaubernde Geste!“

München: Die Nachricht fand die Frau im Westpark. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Lindenthaler

Da bleibt einem eigentlich nichts anders übrig, als sich anzuschließen. Solche Botschaften können in diesen Zeiten sicherlich viele Menschen gebrauchen. Wer der Verfasser der Botschaft ist, ist indes vollkommen unklar. (gb)