München: Frau nach Disco-Besuch vergewaltigt – bei der Polizei muss sie sich heftige Worte anhören

Nach einem Disco-Besuch in München wurde Nina Fuchs vergewaltigt. Vor Gericht will sie nun endlich Gerechtigkeit in einem Fall, dessen Verlauf sprachlos macht.

In der Nacht vom 18. auf den 19. April 2013 änderte sich im Leben von Nina Fuchs alles.

Nach einem Disco-Besuch in München wacht sie Stunden später in einem Park in der Nähe des besuchten Clubs auf. Völlig benommen kann sie sich nur schemenhaft an das Vergangene erinnern. Im Club hat ihr ein Unbekannter KO-Tropfen in den Drink gemischt. Wie sie in den Park gekommen ist, weiß sie nicht. Doch was dort geschehen ist, ist schrecklich: Schwammig erinnert sie sich an zwei Männer, die sie vergewaltigten.

Nina Fuchs kämpft darum, dass ihr Vergewaltigungsfall vor Gericht verhandelt wird.

Gerichtsmediziner finden Spermaspuren. Was bei der anschließenden juristischen Aufklärung des Falls passiert, macht sprachlos. Nina Fuchs trifft bei den Ermittlungsbehörden auf eine Wand von Unverständnis und Misstrauen – angefangen bei der Polizei in München. Jetzt zieht die Frau sogar vor das Bundesverfassungsgericht, um endlich Gerechtigkeit zu erwirken.

München: Reaktion von Polizei und Staatsanwaltschaft sorgen für Unverständnis

Es ist ein schlimmer Fall in München: Eine junge Frau wird nach einem Disco-Besuch unter KO-Tropfen missbraucht. Das gefundene Sperma wird mit der DNA-Datenbank abgeglichen – ohne Erfolg. Nina Fuchs hat wenig Hoffnung, den oder die Täter ausfindig zu machen. Sie verliert auch das Vertrauen in die Polizei.

„Die Polizei hat mir nicht geglaubt“ schreibt sie im Internet. Doch dann nimmt der Fall eine plötzliche Wendung: Die DNA eines Mannes, der wegen eines anderen Vergehens in Haft sitzt, passt zu den gefunden Spermaspuren. Für die junge Frau ist der Fall klar. Bei dem Mann muss es sich um ihren Vergewaltiger handeln. Hoffnung keimt auf. Doch die wird nur Minuten später von der Staatsanwaltschaft zerstört.

Am Telefon erklärt ihr die zuständige Staatsanwältin, dass sie keine Chance auf eine Verurteilung sehe und das Verfahren eingestellt werden soll. „Der DNA-Treffer ist zwar der Beweis dafür, dass es zwischen der Geschädigten und dem Beschuldigten zum körperlichen Kontakt kam. Da sich die Geschädigte jedoch an längere zeitliche Abschnitte der Tatnacht nicht erinnern kann, kann nicht nachgewiesen werden, dass es sich bei dem Beschuldigten tatsächlich um einen der beiden Täter handelt“, heißt es im offiziellen Schreiben später.

„Freifahrtschein für alle zukünftigen Vergewaltiger“

Für die heute 37-Jährige „absurd und wenig nachvollziehbar“, sie sieht einen „Freifahrtschein für alle zukünftigen Vergewaltiger. Mann sorgt dafür, dass sich das Opfer nicht erinnert und dann wird das Verfahren eingestellt.“

In einer Petition wendet sie sich 2019 an die Öffentlichkeit, fordert die „Chance auf ein Gerichtsverfahren“. Mehr als 90.000 Menschen unterschreiben die Forderung.

Nina Fuchs (r) übergibt Thomas Weith, Oberstaatsanwalt, in der Generalstaatsanwaltschaft 92 809 Unterschriften für eine Petition.

Im April 2019 überreichte sie die Unterschriften der Generalstaatsanwaltschaft in München. Die nahm die Ermittlungen zunächst tatsächlich wieder auf – nur um sie dann kurze Zeit später zum zweiten Mal einzustellen. Die Aussichten auf Erfolg seien zu gering.

Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht

Im Mai dieses Jahres stellte Fuchs einen Antrag auf Klageerzwingung beim Oberlandesgericht München. Der wurde von der Justizstelle abgelehnt. Doch sie gibt nicht auf. Am Donnerstag reichte sie nun Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein – dem höchsten Verfassungsorgan der Justiz.

„Die Vorstellung, dass in der Zukunft noch weiteren Frauen aufgrund meines Falles ein fairer Prozess verweigert wird, ist für mich unerträglich und deshalb habe ich mich dazu entschieden, ans Bundesverfassungsgericht zu gehen und weiterzukämpfen“, erklärte die 37-Jährige am Donnerstag in einer Mitteilung. (dav mit dpa)