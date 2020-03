München: Frau hilflos im Krankenbett – Obdachloser betritt ihr Zimmer und der Albtraum beginnt

Ein völliger Albtraum! Eine 51-jährige Patientin der Frauenklinik in München wurde in ihrem Zimmer sexuell belästigt. Sie lag am Sonntag nichts ahnend in ihrem Bett als der Mann auf einmal vor ihr stand.

München: Täter überrascht Frau im Krankenbett

Über Kopfhörer hörte die Patientin in München Musik. Sie bekam nicht mit, wie sich gegen 18 Uhr ein 43-jähriger Mann in ihr Zimmer schlich. Schrecklich was dann passierte: Der Unbekannte rieb seinen Penis durch die Hose an den Füßen der 51-Jährigen.

Erschrocken von der Situation drückte die Frau sofort den Notknopf, der die Pflegekräfte auf der Station alarmierte. Daraufhin flüchtete der Täter sofort aus dem Zimmer.

--------------

Mehr News:

---------------

Polizei erlässt Haftbefehl

Der Verdächtige konnte wenig später in Bereich des Klinikums von der Polizei festgenommen werden.

Der 43-Jährige ist kein Unbekannter. Er ist offenbar ein Obdachloser und bereits mehrfach wegen Drogenmissbrauchs aufgefallen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen, berichtet die „Abendzeitung München“.