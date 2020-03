München: Frau profitiert von Coronavirus – mit diesem schäbigen Trick

In München profitiert eine Frau mit der Sorge um den Coronavirus. (Symbolbild)

In München ist man wie fast überall verunsichert wegen des Coronavirus. Nudeln, Toilettenpapier und Hygienemittel sind teilweise ausverkauft. Die Nachfrage ist jedoch weiterhin sehr groß.

Das brachte eine Nutzerin im Internet auf diesen Trick!

München: Frau profitiert von Coronavirus - mit dieser Idee

Verschiedene Händler im Internet bieten bereits Hygienemittel, wie Händedesinfektion und Schutzmasken, zu überzogenen Preisen im Internet an. Auf sämtlichen Toiltetten eines Münchener Unternehmens soll das Desinfektionsmittel verschwunden sein.

Kein Wunder, in den Apotheken und Supermärkten sind die Produkte ausverkauft. Die Menschen hamstern zudem Nudeln, Reis und Klopapier.

Schwarzmarkt für Nudeln?

Dafür scheint es inzwischen einen Schwarzmarkt zu geben! Eine Nutzerin bietet bei Facebook einen Tauschhandel an. In der Gruppe „Neu in München“ postet sie ein Bild von einer Packung „Bio-Fusili“ von Lidl und einer Tube Händedesinfektionsmittel, berichtet „tz“.

Dazu schreibt sie: „Tausche gegen einen Wiesn-Tisch“. Unglaublich! Sind die Produkte inzwischen so begehrt in München, dass jemand wirklich seinen Tisch beim Oktoberfest eintauscht? Da hat sich die Frau wohl einen Scherz erlaubt.

Coronavirus auf dem Oktoberfest?

Doch in den Kommentarspalten macht sich plötzlich eine große Befürchtung breit. Was ist, wenn das Oktoberfest wegen des Virus in diesem Jahr ausfällt?

München ohne Oktoberfest, hat es das jemals gegeben? Seit 1810 feiern die Münchner die Wiesn. Bereits 24 Mal musste das beliebte Volksfest ausfallen. Gründe dafür waren zum Beispiel die beiden Weltkriege und eine Cholera-Epidemie.

Das Nächste Oktoberfest beginnt am 19. September 2020. Das sind immer noch noch sechs Monate. Vielleicht hat sich die Situation bis dahin etwas entspannt. (mia)