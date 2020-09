München: Frau (77) lebt seit 64 Jahren in ihrer Wohnung - nun droht ihr DESHALB die Obdachlosigkeit

München. Herzzerreißende Geschichte aus München!

Eine 76-jährige Frau muss nach 64 Jahren ihre Wohnung in Schwabing verlassen. Dort wohnt sie mit ihrer behinderten Tochter (46). Der Grund: Eigenbedarf der Vermieterin.

München: Frau (77) lebt seit 64 Jahren in ihrer Wohnung - nun droht ihr die Obdachlosigkeit

Doch ein Mann aus München hat Hilfe angeboten - auf besondere Art und Weise. Er hat ein emotionales Video mit den beiden gedreht und es online gestellt. Die Ressonanz ist riesig.

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD)

Vermieterin meldet Eigenbedarf an

Seit 1956 wohnen zunächst die Eltern von Jara S. in der Wohnung in der Viktor-Scheffel-Straße, als die versterben, bleibt Jara, deren Eltern aus der Ukraine und Russland stammten. Auch als 1974 ihre Tochter Nina zur Welt kommt. Doch als der Vermieter stirbt, erbt seine Tochter in der Schweiz die Wohnung. Und deren Sohn möchte nun in München studieren. Vor zwei Jahren bekam Jara S. deshalb die Kündigung wegen Eigenbedarfs. Sie klagt, doch die Richterin gibt der Vermieterin Recht. Jara und Tochter Nina müssen die Wohnung in einem Monat verlassen.

„Eigentum geht vor - selbst vor Vernunft und Moral“, heißt es in dem acht Minuten langen Film, den der Hobbyfilmer Michel May gemacht hat. Er ist der Sohn des Nachbars von Jara und Nina.

Corona und Altersbedingt haben die beiden bislang noch kein neues Zuhause gefunden. „Ich bin zu alt, um eine neue Wohnung zu kriegen, aber nicht zu alt, um aus meiner alten geworfen zu werden“, sagte Jara der „tz“.

Sie hofft auf Aufschub der Räumung - und auf eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Schwabing oder Milbertshofen. 1200 Euro darf die höchstens kosten. Wer kann helfen?