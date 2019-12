Ein Student soll in München eine junge Frau in seiner Wohnung vergewaltigt haben. (Symbolfoto)

München: Frau (22) folgt Flirt bis in die Wohnung – dann beginnt der Horror

Schrecklicher Vorfall in München!

Eine junge Frau (22) wollte in einem Lokal in München einen netten Abend verbringen, doch kurz darauf widerfuhr der Münchnerin Schreckliches: Ein 28-jähriger Student soll sie in seiner Wohnung vergewaltigt haben.

Der Reihe nach: In der Nacht zum Dienstag hielt sich die 22-Jährige gegen 2.50 Uhr gemeinsam mit Freunden in dem Lokal in der Amalienstraße auf. Hier lernte sie ihren späteren Peiniger, einen 28 Jahre alten Studenten ebenfalls aus München, kennen.

München: Student soll 22-Jährige vergewaltigt haben

Kurze Zeit später ging sie mit dem Mann zu dessen Wohnung in München. Dort angekommen, soll der 28-Jährige angefangen haben, sie gegen ihren Willen auszuziehen. Sie wehrte sich und konnte ins Badezimmer flüchten, doch der Student habe nicht von ihr abgelassen und folgte ihr, teilte die Polizei mit.

Der Mann soll die junge Münchnerin vergewaltigt haben. Erst nach etwa zehn Minuten habe der Peiniger von ihr abgelassen. Doch dann soll er noch nachgelegt haben: Er vertrieb die 22-Jährige aus seiner Wohnung, indem er ihr mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll.

Die junge Münchnerin begab sich daraufhin zu einem Bekannten und erzählte ihm von dem schrecklichen Vorfall. Beide riefen sofort die Polizei und berichteten von der Tat. Unmittelbar danach fuhren Einsatzkräfte der Polizei zu der Wohnung des 28-jährigen mutmaßlichen Vergewaltigers.

Polizei nimmt Verdächtigen mit

In der Wohnung trafen die Beamten neben dem Tatverdächtigen einen ebenfalls 28-jährigen Bekannten an. Beide wurden mit zur Polizeiwache genommen, um den Sachverhalt aufzuklären.

Die Untersuchung der Tatverdächtigen landeten bei der Rechtsmedizin, ihre Ergebnisse müssen nun abgewartet werden. (jg)