München Flughafen: Polizist erscheint zum Dienst – wenige Tage später ist er tot

München. In München am Flughafen tritt ein 57 Jahre alter Polizist wie gewohnt seinen Dienst an. Wenige Tage später ist der Mann tot, berichtet t-online.

Der 57-Jährige arbeitete bei der Flughafen-Polizei in München. Er war seit mehreren Jahren in einem kleineren Team mit Sonderaufgaben tätig.

Am Sonntagmorgen starb er in einer Klinik an Covid-19. Das bestätigt Hans-Peter Kammerer, Leiter des Präsidialbüros im Polizeipräsidium Oberbayern in Ingolstadt.

Wegen des Coronavirus herrscht beim Flughafen in München gähnende Leere. Foto: imago images / Action Pictures

München Flughafen: Kollegen in Quarantäne

Das Fatale: Er hat sich während seines Dienstes mit dem Coronavirus infiziert. Es ist der erste bekannte Fall, bei dem ein Polizeibeamter sich bei seiner Arbeit angesteckt hat und an den Folgen gestorben ist.

---------

Infos zu München:

München ist die Hauptstadt von Bayern

Etwa 1,4 Millionen Menschen leben dort

In München gibt es 25 Stadtbezirke

Der Name München stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet „bei den Mönchen“

München ist vor allen für das Oktoberfest und das Tragen von Trachten bekannt

---------

Der Polizist vom Flughafen München habe typische Symptome gezeigt und wurde daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert. Sechs seiner Kollegen sind derzeit in Quarantäne. Wie es zu der Infektion vor Ort am Flughafen in München kam, soll ermittelt werden.

München Flughafen: weitere Beamte infiziert

In einer Traueranzeige im Intranet des Flughafen München schreibt die Leitung der Inspektion, des Präsidiums und des Personalrats: „Für uns ist damit Corona in all seinen Auswirkungen greifbar geworden. Es ist damit nicht mehr eine Zahl an Infizierten weltweit, in Deutschland oder Bayern, sondern der Kollege, der jetzt einen der Todesfälle in der ansonsten anonymen Statistik ist.“

-------

Mehr News aus München:

München: Düstere Prognose in der Corona-Krise – „Ding der Unmöglichkeit“

München: Oktoberfest 2020 wegen Corona vor dem Aus – unfassbar, welche Summen trotzdem für einen Tisch verlangt werden

München: „Coronavirus existiert gar nicht“ – Mann verfolgt ausgerechnet DIESEN Plan

-------

Die Leitung der Inspektion am Flughafen München richtet abschließend einen Appell an die Kollegen: „Lassen Sie uns darauf achten, dass wir gesund und wohlbehalten durch diese Krise kommen, als Polizei mit viel Fingerspitzengefühl #gemeinsamfüralle da sind.“

+++ Coronavirus: Schweden lässt alles offen – nun werden die dramatischen Folgen sichtbar +++

Laut t-online geht aus der Anzeige ebenfalls hervor, dass sich weitere Beamte im Dienst infiziert haben sollen. (ldi)