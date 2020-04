München: Fans wollen Michael-Jackson-Denkmal besuchen – was sie dort sehen, ist schockierend

2009 starb Michael Jackson nach einem Medikamentencocktail seines Hausarztes. Weltweit gab es nach dem Tod des „King of Pop“ Trauerfeiern. Die Fans hielten dem Pop-Titan auch nach dessen Tod bedingungslos Treue.

Orte der Trauer und des Gedenkens gibt es auch heute noch in Deutschland, zum Beispiel in München. Doch dort, wo bis vor kurzen noch zahlreiche Poster, Kuscheltiere und Liebesbriefe an Michael Jackson erinnerten, ist jetzt nur noch nackter Beton. Das Denkmal in München wurde leergeräumt.

München: Inoffizielles Denkmal leergeräumt

Das inoffizielle Michael-Jackson-Denkmal vor dem Nobelhotel Bayerischer Hof in München wurde leergeräumt und ist verschwunden. Nach dem Tod von Michael Jacksen hatten Anhänger eine Statue des Komponisten Orlando di Lasso kurzerhand zum Fanort umgewidmet.

Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt, wie nackt das inoffizielle Denkmal zwischenzeitlich war. Foto: Foto: Tobias Hase/Sven Hoppe/dpa

Die Statue war übersäht mit Plakaten, Bildern, Kerzen oder anderen Gedenkstücken. Für die Fans ein äußerst emotionaler Ort. Umso größer war der Schock, als von den liebevoll aufgestellten Erinnerungen plötzlich jede Spur fehlte.

Entfernte Fan-Andenken sorgen für Fragezeichen

Denn vergangene Woche wurden alle Fan-Devotionalien entfernt. Das Verschwinden ist jedoch auch von großer Ungewissheit begleitet. Denn wer die Artikel weggeräumt hat, das weiß zumindest von offizieller Stelle keiner so genau.

---------------------

Das ist Michael Jackson:

geboren am 29. August 1958 in Indiana

laut Guinness-Buch der Rekorde ist er der erfolgreichste Entertainer aller Zeiten

er war Sänger, Tänzer, Songwriter, Autor, Musik- und Filmproduzent

er spendete zu Lebzeiten fast 300 Millionen Dollar an wohltätige Organisationen

mehrfach wurden Missbrauchsvorwürfe gegen Jackson erhoben, er wurde jedoch vor Gericht nie für schuldig befunden

er starb am 25. Juni 2009 in Los Angeles

---------------------

„Im Zusammenhang mit dem Denkmal beim Hotel Bayerischer Hof sind uns keine Vorgänge mit einem polizeilich relevanten Zusammenhang bekannt“, sagte etwa ein Polizei-Sprecher am Dienstag.

+++ Markus Lanz im ZDF: Biologe mit tragischen Worten – „Pflegeheime ausradieren“ +++

Auch bei der Regierung von Oberbayern, die für das di-Lasso-Denkmal zuständig ist, weiß niemand etwas von der Aktion. „Die staatliche Bauverwaltung hat nicht veranlasst, Gegenstände oder Devotionalien vom Orlando di Lasso Denkmal, welches als Michael-Jackson-Memorial fungiert, zu entfernen“, so eine Sprecherin. „Uns ist nicht bekannt, wer für das Ab- beziehungsweise Wegräumen der Gegenstände verantwortlich ist“, ergänzt sie.

Fans legen schon wieder Plakate nieder

So ärgerlich und schockierend der Verlust der Andenken und ihr Verwinden für die Fans von Michael Jackson in München auch ist – entmutigen lassen sie sich nicht davon. Denn schon am Dienstag hatten sie wieder Poster und Bilder an das Orlando di Lasso Denkmal geklebt.

------------------------------------

-------------------------------------

Sie werden wohl das Denkmal in den nächsten Wochen wieder in seinen Ursprungszustand zurückversetzen. Nur die Frage, wer da jetzt so voller Tatendrang die vorherigen Fan-Utensilien weggeräumt hat und wo die sich jetzt wohl befinden, wäre also noch zu klären… (dav/dpa)