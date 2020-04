München: Familie reist extra aus Augsburg an – nur um dann DAS zu tun

Knapp 80 Kilometer legte eine fünfköpfige Familie aus Augsburg am Dienstag nach München zurück. Der Grund ihrer Reise ist einfach nur irre.

Ihr Ziel: Der Garten einer Wohnung an der Bad-Ischler-Straße in Pasing in München. Was sie dort wollten? Grillen. An sich in Ordnung. Doch: die Familie war nicht alleine.

Über zehn Personen saßen gemütlich im Garten zusammen und grillten. Und das ist wegen der Corona-Krise aktuell verboten. Das rief gegen 19.10 Uhr drei Streifen der Polizei München auf die Matte. Zeugen wählten den Notruf. Sie hatten den Eindruck, dass die Personen nicht alle im selben Haushalt leben.

München: Polizei muss erneut ausrücken

Die Beamten beendeten die Grillparty und erteilten der Familie aus Augsburg einen Platzverweis. Ende vom Lied: die Augsburger erhielten von der Polizei München eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Gerade einmal zehn Minuten später rückte die Polizei München zu einem weiteren Einsatz aus. In einer Wohnung in der Amslerstraße in Moosach stieg ebenfalls eine Grillparty.

Wieder mit Besuch, der nicht zum selben Hausstand gehörte. Ein 31-Jähriger aus dem bayerischen Landkreis Aichach-Friedberg erhielt ebenfalls einen Platzverweis und eine Anzeige. (ldi)