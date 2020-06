München: Familie geht spazieren – dann macht sie diese gefährliche Entdeckung

In der Nähe von München machten Spaziergänger eine gruselige Entdeckung. (Symbolbild)

München. Als zwei Kinder mit ihren Großeltern in Ismaning bei München spazieren gingen, entdeckten sie etwas Schreckliches im Wasser. Sofort rufen sie die Polizei.

Ein zehnjähriges Mädchen und ihr Bruder (13) waren am Dienstagmittag mit Oma und Opa an der Isar in Ismaning bei München spazieren.

Bei München: Krokodil schwimmt im Wasser

Plötzlich entdeckten sie etwas im Wasser – ihnen blieb fast das Herz stehen. Im Wasser war ein Krokodil sowie eine Meeresschildkröte.

Gott sei Dank blieb es nur bei einem Schreck. Denn die beiden Tiere waren ausgestopft. Die toten Tiere hatten sich in Zweigen verheddert, die von einem Baum im Wasser hingen.

Der 13-Jährige fasste sich Mut und stieg ins Wasser, um das Krokodil und die Schildkröte an Land zu holen. Die Polizei in Ismaning nahm die beiden ausgestopften Tiere an sich.

Einen Meter ist das Krokodil laut den Beamten lang, der Panzer der Schildkröte hat einen Durchmesser von 25 Zentimetern.

Naturschutzbehörde München übernimmt

Beide Tiere befinden sich derzeit bei der Polizeiinspektion Ismaning in der Nähe von München. Ein Polizeisprecher sagt auf Anfrage dieser Redaktion, dass es verboten ist, diese Tiere aus dem Ausland in Deutschland einzuführen.

Diese toten Tiere fand man bei München. Foto: Polizei Ismaning

Die Beamten vermuten, dass der Besitzer sie deshalb loswerden wollte und in die Isar warf. Die Polizei versucht nun zu ermitteln, wem die Tiere gehören.

Beide Tiere sollen bald Naturschutzbehörde des Landratsamtes München übergeben werden. (ldi)

