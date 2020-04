München: Einfach grausam! Frau findet Schwan – unfassbar, was ihm angetan wurde

München. Grausamer Fund in München!

Eine Frau hat am Sonntag einen Schwan an der Isar in München gefunden, der eine trauriges Schicksal hatte.

München: Frau macht grausamen Fund - unfassbar, was einem Schwan angetan wurde

Die Frau dürfte einen großen Schock bekommen haben, als sie am Sonntagvormittag an der Thalkirchner Brücke in München spazieren ging. Plötzlich entdeckte sie einen toten Schwan, der auf grausame Weise hingerichtet worden war, so die Abendzeitung München.

Ihm war der Kopf sowie ein Bein abgetrennt worden. Sofort wählte sie den Notruf der Polizei und meldete den grausamen Fund. Polizisten kamen daraufhin an die Thalkirchner Brücke und untersuchten die Fundstelle genauer. Dabei stellen sie fest, dass Unbekannte auch noch den Bauch des Schwans aufgeschnitten hatten.

Das ist der Höckerschwan:

Größter heimischer Wasservogel

Vorkommen vor allem in Westeuropa, der Nordosten der USA, Australien und Neuseeland

Ernährt sich von Wasserpflanzen

In Deutschland gehört der Höckerschwan zu den besonders geschützten Arten

Unterliegt der allgemeinen Schutz der EU-Vogelschutzrichtlinie

Hast du etwas beobachtet?

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die zwischen Samstag, 28. März, 18 Uhr, bis Sonntag, 29. März, 11.45 Uhr am Flauchersteg unterhalb der Thalkirchner Brücke etwas beobachtet haben, das im Zusammenhang mit dem grausamen Vorfall stehen könnte. Das berichtet die Abendzeitung München.

Hinweise nimmt die Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/2910-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (nk)