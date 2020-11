München: Ebay-Anzeige macht stutzig – „Ein Bild des Grauens“

In München machen Tierschützer eine schreckliche Entdeckung. Durch eine Ebay-Anzeige wurden sie darauf aufmerksam. (Symbolbild)

München. Wenn du diese Bilder aus der Nähe von München siehst, blutet dir das Herz. Tierschützer werden stutzig, als sie bei Ebay-Kleinanzeigen Inserate eines Mannes entdecken. Was sie dann bei ihm vorfinden, ist einfach nur schrecklich.

Ein Mann aus Ismaning, etwa 15 Kilometer von München entfernt, bot auf Ebay-Kleinanzeigen insgesamt 30 verschiedene Tiere an. Darauf wurde der Tierschutzverein München aufmerksam und ging dem nach.

München: „Bereits Maden angesammelt“

In der Wohnung des Mannes dann die schreckliche Entdeckung: 130 Meerschweinchen und 122 Kaninchen wurden auf katastrophale Art und Weise dort gehalten.

In der Nähe von München fanden Tierschützer Nagetiere, die eng eingepfercht waren. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Auf Facebook teilt der Verein aus München Fotos des Ortes und der Tiere. Viele haben Verletzungen. „Bestialischer Gestank und nicht enden wollende, meterhohe Türme aus übereinandergestapelten Tierkäfigen – ein Bild des Grauens bot sich unseren Tierschutzinspektoren am vergangenen Freitag, als sie vom Veterinäramt zu einem Grundstück in Ismaning gebeten wurden“, so die Tierschützer.

Die Amtstierärzte hatten den illegalen Tierhändler hochgehenlassen. Der Mann hatte kein Gewerbe angemeldet. Es handelte sich um Tierquälerei.

„Die Käfige für die Anzahl und Größe der Tiere darin viel zu klein. Zudem standen sie ca. 10 cm tief im eigenen Dreck, hatten teilweise weder Wasser noch Futter. Unter den vorhandenen Futternäpfen hatten sich bereits Maden angesammelt“, schreibt der Verein aus München die grausamen Zustände.

München: Tierheim will vermitteln

Die Tiere haben zum Teil Augenprobleme, Bisswunden und Hautpilzbefall. Viele der Tiere wurden sogar in Boxen einfach ins Freie gestellt, ohne einen Wetterschutz. Die Käfige waren bis unter die Decke getürmt worden.

Die Nutzer bei Facebook sind außer sich über diese Zustände. Innerhalb von fünf Stunden wird der Post fast 100 Mal kommentiert.

Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„Unfassbar. Wann hört es endlich auf, dass Leute sich Tiere über Ebay kaufen? Warum wird sowas nicht verboten?“

„Meine Güte, da hat man keine Worte. Ich finde, bei Ebay sollten überhaupt keine Tiere verkauft werden. Sollte verboten werden. Schon aus diesem Grund. Traurig...“

„Mein Herz bricht. Ich als Meerschweinchen-Mama bin fassungslos. Wie kann ein Mensch so grausam sein?“

„Mein Gott. Wie kann man nur so grausam zu seinen eigenen Tieren sein?“

„Das ist so abartig wie manche Tiere gehalten werden.“

Nun wartet ein besseres Leben auf die Fellnasen. Sie werden vom Tierheim München aufgepäppelt und versorgt. Auch suchen die Ehrenamtler ein neues Zuhause für jedes der insgesamt 252 Tiere. Da 50 Meerschweinchen und auch etliche Kaninchen trächtig sind, kommen noch mal mehr hinzu.

Hast du Interesse eines der Tiere vom Tierheim München zu adoptieren? Dann kannst du dich ab Mitte November hier melden: kleintierhaus.eg@tierheim-muenchen.de.

Wichtig zu wissen: Laut dem Tierheim München dürfen Kaninchen und Meerschweinchen keinesfalls alleine gehalten werden. Sie brauchen mindestens einen Artgenossen. Die Mindestfläche für das Gehege bei Kaninchen beträgt 4 Quadratmeter und bei Meerschweinchen 2 Quadratmeter für jeweils zwei Tiere. (ldi)