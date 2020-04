München: Düstere Prognose in der Corona-Krise – „Ding der Unmöglichkeit“

Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat als einer der ersten Politiker die Maskenpflicht in Deutschland gefordert. Nun kommt sie. Doch nicht alle Menschen in der bayerischen Landeshauptstadt München sind davon begeistert. Bei einigen Unternehmen aus München bringt die Pflicht Probleme mit sich, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

Beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen ist sie Pflicht: die Nasen- und Mundschutz-Maske. Ohne sie wird einem in München der Zutritt sonst verwehrt.

München: Verkehrsunternehmen sehen schwarz

Da die Masken so gut wie ausverkauft sind, greifen viele selbst zu Nadel und Faden. Doch auch für Unternehmen ist die Pflicht ein harter Brocken. Vor allem der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) malt eine düstere Prognose.

Denn eine Kontrolle, ob die Fahrgäste auch wirklich eine Maske tragen, ist schier unmöglich. Der MVV, in dem diverse Verkehrsunternehmen versammelt sind, hatte bereits vor einer Woche an seine Kunden appelliert, „dringend“ eine Maske zu tragen. Geschäftsführer Bernd Rosenbusch: „Schützen Sie sich und andere und tragen Sie eine Abdeckung für Mund und Nase, gerne auch selbst genäht oder in Form eines Halstuches.“

Infos zu München:

München ist die Hauptstadt von Bayern

Etwa 1,4 Millionen Menschen leben dort

In München gibt es 25 Stadtbezirke

Der Name München stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet „bei den Mönchen“

München ist vor allen für das Oktoberfest und das Tragen von Trachten bekannt

Für die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), die verantwortlich für U-Bahn, Tram und Busse in München ist, wird die Corona-Maßnahme gar zum „Ding der Unmöglichkeit“. „Das Tragen einer Maske liegt in der Eigenverantwortlichkeit der Fahrgäste“, sagt Sprecher Matthias Korte.

Wer in München mit Bus und Bahn fahren möchte, muss eine Maske tragen. (Symbolbild) Foto: imago images / A. Friedrichs

Denn eine gezielte Kontrolle, ob die Fahrgäste die Maske tragen, kann das Unternehmen nicht stemmen. Korte halte es aber für vorstellbar, dass einzelne Fahrgäste angesprochen werden können. Bei 100 U-Bahnhöfen und 1000 Haltestellen aber nicht überall möglich.

München: Werbung soll helfen

Die MVG will die Situation in den Bussen und Bahnen in München in den nächsten Tagen genau im Blick behalten. Vor allem wenn die Schulen wieder geöffnet werden und Schüler den ÖPNV wieder nutzen.

„Wir haben unser Fahrplanangebot nur punktuell reduziert, damit die Fahrgäste Platz haben und möglichst viel Abstand halten können.“ Am kommenden Dienstag will der Verkehrsbetrieb aus München Werbung für das Tragen von Masken machen.

Plakate an Haltestellen und Bahnhöfen sollen laut „Süddeutsche Zeitung“ die Aufmerksamkeit der Fahrgäste erregen. Korte: „Wir feuern aus allen Rohren, um an die Eigenverantwortung der Fahrgäste zu appellieren.“ (ldi)