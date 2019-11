München: Du glaubst nicht, wieviel dieser Glühwein kostet!

München. Ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt? Ein Muss für jedermann. Doch in München müssen Liebhaber tief in die Tasche greifen. Ein Hotel in München einen ganz besonderen Tropfen kreiert. Du glaubst nicht, wie viel der Glühwein kostet...

München: Glühwein mit dem gewissen Extra

Im „Sofitel Munich Bayerpost“ in München kommen Glühwein-Fans ab dem 29. November auf ihre Kosten. Denn dort wird „Münchens erster Champagner-Glühwein“ ausgeschenkt. Die Neukreation des Champagner Glühweins stammt aus der Feder des preisgekrönten Bar Managers Aleksandr Vujin.

In Anlehnung an die Wiesn natürlich in einem Krug. Wenn man beim Oktoberfest Champagner bestellt, bekommt man das Getränk auch in Krügen. Das Hotel aus München möchte so „lokale Elemente mit dem Französischen zu verbinden“.

Foto: Sofitel Munich Bayerpost

Rezept: Selbstgemachter Glühwein

1 Flasche trockener Rotwein

1 Flasche lieblicher Rotwein

2 gepresste Orangen

Scheiben einer Orange

150 Gramm Zucker

Mark von 2 Vanilleschoten

2 TL gemahlener Anis

2 TL Lebkuchengewürz

1 TL gemahlene Nelken

Nicht nur im heutigen München wird Glühwein gerne getrunken. Schon im Mittelalter waren kalte Würzweine beliebt, wie zum Beispiel der Hypocras – ein mit Honig gesüßter Wein. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Doch dieser Genuss ist alles andere als ein Schnäppchen. Für 0,33 Liter müssen Kunden ganze 14 Euro bezahlen. Aus einem Drittel Perrier-Jouët Champagner soll der Luxus-Glühwein bestehen. Ebenfalls enthalten: Anis und Zimt. Das genaue Rezept wird aber nicht verraten. An der Rezeptur wurde lange getüftelt.

Ob der Glühwein auch schmeckt? Das kannst du in München testen. Ab dem 29. November hat der hauseigene Weihnachtsmarkt vom Hotel „Sofitel Munich Bayerpost“ von 14 bis 20 Uhr geöffnet.