München: „Coronavirus existiert gar nicht“ – Mann verfolgt ausgerechnet DIESEN Plan

München. In der Kontrollstelle der Bundespolizei auf der A 93 in Bayern ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einem Beamten gekommen.

Der 49-jährige Mann aus München war nach ersten Ermittlungen wohl von München aus mit dem Zug in die deutsch-österreichische Grenzregion gefahren, um auf der Tiroler Seite spazieren gehen zu können.

Die Polizei aus Österreich ließ den Mann aus München jedoch nicht einreisen und brachte ihn auf die deutsche Seite zurück. Die österreichischen Beamten brachten ihn zur Rosenheimer Bundespolizei. Dort versuchten die Polizisten ihm zu erklären, dass er wegen der aktuellen Corona-Krise nicht nach Österreich einreisen könne.

München: Mann rastet aus und geht auf Beamten los

Der Mann aus München ist daraufhin sehr wütend geworden und schrie um sich. Er behauptete, dass alles eine Lüge sei und dass das Coronavirus gar nicht existiere. Die Beamten versuchten ihn zu beruhigen, doch der Mann war weiterhin sehr aggressiv und kam einem Bundespolizisten trotz des Kontaktverbots immer näher.

Symbolfoto Foto: imago images/imagebroker

–––––––––––––––

Weitere Themen:

––––––––––––––

Der versuchte noch, mit ausgestrecktem Arm den Sicherheitsabstand aufrecht zu erhalten. Doch der aggressive Münchener schlug den Arm des Polizisten zur Seite und ging auf den Polizisten los. Zwei Bundespolizisten brachten den wütenden Mann jedoch zu Boden und legten ihm Handschellen an.

Kurze Zeit später beruhigte sich der Angreifer wieder. Nach ersten Ermittlungen war der Mann bereits letztes Jahr wegen einer Gewalttat sowie eines Angriffs auf einen Polizeibeamten auffällig geworden. Die Bundespolizei aus Rosenheim zeigte ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte an. (kf)