München: Klinik erklärt Corona-Patientin für tot – plötzlich bekommt ihre Schwester einen Anruf

Irre Geschichte! In München kam es jetzt zu einer krassen Verwechslung.

Krankenschwester Andrea aus der Nähe von München dachte zwei Tage lang, dass ihre Schwester tot sei. Doch dann erhielt sie einen Anruf.

München: Dieser Anruf aus dem Krankhaus ändert ihr Leben. (Symbolbild) Foto: imago images/ZUMA Wire

München: Frau denkt, ihre Schwester sei tot – doch die Klinik macht unglaublichen Fehler

Die Schwester von Andrea war am Coronavirus erkrankt. Am Wochenende vor Ostern hat sich ihr Zustand so verschlechtert, dass sie auf die Intensivstation verlegt werden musste. Schließlich der Schock: Aus dem Krankenhaus erhielt Andrea den Anruf mit der schrecklichen Nachricht. Ihre Schwester sei an den Folgen von Covid-19 gestorben.

„Ich war völlig geschockt, habe sofort meinen Arbeitsplatz verlassen. Ich arbeite ja auch in einer Klinik, bin dann zu meiner Familie und habe denen erstmal die Nachricht überbracht. Ich musste meinem elfjährigen Neffen beibringen, dass seine Mutter gestorben ist“, berichtet sie im Interview mit dem Radiosender „Bayern 3“.

Frau erhält erneut Anruf aus der Klinik

Zwei Tage lange dachte die Frau, sie habe ihre Schwester verloren. Sie fuhr in die Münchner Uniklinik, holte ihre Sachen ab und plante bereits ihre Beerdigung. Doch dann ein erneuter Anruf: Es gab eine Verwechslung.

„Es ging los mit den Worten: Bitte regen Sie sich jetzt nicht auf. Setzen Sie sich am besten. Es gab da eine Verwechslung. Ihre Schwester ist gar nicht verstorben. Es geht ihr gut soweit“, so Andrea.

Mittlerweile ist ihre Schwester über den Berg und konnte die Intensivstation verlassen. Der Schock über diesen Fehler ist aber immer noch groß: „Da ich ja selber in diesem Bereich arbeite, weiß ich, überall wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Normal. Aber so ein Fehler dürfte halt nicht passieren“, sagt sie. (fs)