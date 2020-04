München: Ein Brief vom Amt sorgt beim Empfänger für Verwirrung. (Symbolbild)

München: Mann erhält Brief vom Amt – als er ihn öffnet, ist er schockiert

München. Ein Jodel-Nutzer aus München hat nicht mehr riechen und schmecken können. Ein gängiges Symptom von Covid-19 und Grund genug für den Studenten, sich auf das Coronavirus testen zu lassen.

Nach dem Test, aber ohne Testergebnis, hat er sich die nächsten zwei Wochen Quarantäne verordnet – bis er dann zwei weitere Wochen später verwirrende Post vom Amt aus München erhält.

München: Brief vom Landratsamt stiftet Verwirrung

Die skurrile Story schildert er in der App Jodel. „Ich habe heute einen Brief vom Landratsamt bekommen. Datiert auf den 17. April“, hieß es in dem Post, den er fünf Tage nach diesem Datum veröffentlicht.

In der Münchener Innenstadt sind viele Menschen mit Maske unterwegs. Foto: imago images

Der Inhalt des Briefes überrascht den Jodel-Nutzer nicht: „Ich wurde am 30. März positiv auf Corona getestet.“ Die Aufforderung, die dann folgt, findet er aber doch seltsam: „Quarantäne beginnt mit Symptombeginn am 20. März. Ich soll mich gefälligst dran halten. Okay...“

Nutzer vermuten Bürokratiewahnsinn hinter der verspäteten Nachricht

Diese Anweisung kommt für den Nutzer etwas spät – schließlich liegt seine Quarantäne zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Wochen hinter ihm. In den Augen der anderen Jodel-Nutzer aus München sehr skurril, aber nicht weiter überraschend:

Bürokratie in a Nutshell!

Wow.

Wahrscheinlich war Papierstau im Faxgerät bei der Übermittlung deiner Daten!

------------------

Mehr Themen aus München:

München: Fans wollen Michael-Jackson-Denkmal besuchen – was sie dort sehen, ist schockierend

München: Horror bei Corona-Einsatz – neun Polizisten infiziert, weil ein Pärchen DAS tut?

Auszapft is': Oktoberfest fällt wegen Corona aus

------------------

Jodel-Nutzer mit ähnlicher Erfahrung

Anscheinend ist der Nutzer aus München nicht der einzige, der ein sein positives Testergebnis erst sehr spät erhalten hat. Weitere Nutzer berichten von ähnlichen Erlebnissen: „Hab den Anruf mit positiven Ergebnis bekommen und es hieß, 'oh, die Quarantäne endet heute Abend'.“

Ein weiterer kommentiert: „Ich war Kontaktperson und habe meinen Brief zur Erinnerung an die Quarantäne an dem Tag bekommen, als sie zu Ende war...“ (vh)