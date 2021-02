München: Corona-Schock für Radler – CSU prüft ernsthaft DIESES Verbot

Corona hat München immer noch im Griff. Aktuell liegt der Inzidenzwert zwar bei 48, dennoch sucht man weiter Möglichkeiten, das Virus noch weiter einzudämmen. Nun prüft die CSU ein Verbot, das weiterhelfen soll, die Radfahrer in München aber schwer trifft.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, hat die CSU-Fraktion in München einen Vorschlag im Bezirksausschuss Sendling-Westpark angestoßen, wonach das Radfahren im Westpark auch ein möglicher Infektionsherd darstelle.

In München im Westpark radeln? Das könnte bald verboten sein. (Archivbild) Foto: IMAGO / Lindenthaler

München: Radfahrer sollen rücksichtslos sein

Eigentlich sind doch gerade die Radfahrer die Menschen, die das dichte Gedränge im ÖPNV entzerren. Doch laut CSU-Fraktionssprecher Alfred Nagel könnte es zu einem Problem werden, wenn die Radfahrer im Westpark in München tief Luft schnappend an Fußgängern vorbeizischen.

Vor allem aktuell während des Lockdowns, wenn viele Menschen den Park als einzige Möglichkeit sehen, rauszukommen.

----------------------------

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD)

----------------------------

In der vergangenen Sitzung des Stadtviertel-Gremiums beantragte die CSU München deshalb, das Radeln auf den Hauptverkehrswegen während der Corona-Pandemie zu verbieten. Vor allem im Frühjahr, wenn mehr Menschen das schöne Wetter genießen wollen, werde es eng im Park.

+++ München: Aufatmen in Bayerns Landeshauptstadt! DIESER Wert macht Hoffnung – doch die Sache hat einen Haken +++

„Selbst wenn die Radfahrer rücksichtsvoll wären, was in vielen Fällen leider nicht festzustellen ist, reicht der Platz einfach nicht mehr aus. Es kommt regelmäßig zu Gefährdungen der Fußgänger durch Radfahrer“, schreibt Bernt Schober in einem Brief.

-----------

Mehr News aus München und Bayern:

München: Frau geht durch den Park – am Baum findet sie diese rührende Nachricht

Flughafen München: Passagiere warten auf Flugzeug – dann hören sie DAS: „Da bricht man fast vor Lachen zusammen“

München: LKA sucht mutmaßlichen Frauen-Mörder – Spur führt nach Afghanistan

-----------

Ähnliche Wünsche gäbe es schon länger, auch ohne Corona-Bezug. Bisher wurden diese aber stets abgelehnt.

+++ Flughafen München: Zig Bürger bekommen plötzlich Post vom Airport – das steckt dahinter +++

Der CSU-Antrag für das Verbot im Westpark in München während Corona blieb ohne Mehrheit. SPD-Fraktionssprecher Walter Sturm sagte, er könne als Radfahrer die „dramatischen Schilderungen“ der CSU nicht nachvollziehen. Auch Maria Hemmerlein (Grüne) sprach laut der „Süddeutschen Zeitung“ von einer zu „drastischen Maßnahme“. (ldi)